OM : Le plan de vol de Longoria pour le transfert d'Alexis Sanchez

Publié le 29 juillet 2022 à 09h00 par Jules Kutos-Bertin

Mis sur la touche par l’Inter Milan, Alexis Sanchez cherche une porte de sortie. L’OM est très intéressé et discuterait avec le clan du Chilien depuis le mois de mai. Toutefois, avant une arrivée potentielle de Sanchez à Marseille, il devra trouver un accord avec le club italien pour rompre son contrat. Pendant ce temps, Pablo Longoria cherchera une solution financière pour assumer l’arrivée du buteur de 33 ans.

Après avoir accéléré considérablement son mercato la semaine dernière avec les arrivées de Luis Suarez, Jonathan Clauss et Ruben Blanco, l’OM devrait voir une nouvelle vague de joueurs débarquer. Le deal avec l’Hellas Vérone pour Darko Lazovic est tombé à l’eau, Pablo Longoria est donc retourné sur le dossier Nuno Tavares qui devrait aboutir. Autre piste surprenante qui a fait son retour ce jeudi : Alexis Sanchez.

Une idée de Jorge Sampaoli

L’attaquant chilien a été annoncé dans le viseur de l’OM à plusieurs reprises, mais rien de vraiment concret. Ce jeudi, La Provence a confirmé l’intérêt du club olympien et révélé que les positions des deux camps étaient proches. Si jamais le feuilleton trouve une issue positive, Jorge Sampaoli pourra nourrir quelques regrets… Avant de quitter l’OM au début du mois de juillet, l’entraîneur argentin avait dressé une liste de recrues potentielles. Dedans, on retrouvait beaucoup de noms ronflants dont Antoine Griezmann, Renato Sanches et… Alexis Sanchez.

Sanchez doit d’abord résilier son contrat avec l’Inter Milan

Comme l’explique L’Equipe dans son édition du vendredi, les premiers contacts entre l’OM et Alexis Sanchez remonteraient au mois de mai. Ils ont repris récemment et en interne, l’optimise est de mise côté marseillais. Malgré tout, il reste de sérieux obstacles à franchir pour Pablo Longoria. Avant de quitter l’Inter Milan, Alexis Sanchez doit trouver un moyen de résilier sa dernière année de contrat. Actuellement, Fernando Felicevich, son agent, serait à Milan pour négocier à l’amiable une rupture de son bail.

Pablo Longoria va devoir vendre

Et derrière, l’OM devra s’accorder avec Alexis Sanchez. Dans l’état actuel des choses, le club de la cité phocéenne ne pourra pas payer d’indemnités, une rupture de contrat est donc inévitable. Au niveau du salaire, la question se pose aussi. Sanchez toucherait 7M€ annuels en Italie, un montant que l’OM ne devrait pas envisager. Et même en cas de réduction de salaire, Pablo Longoria devra se séparer d’un attaquant et d’un gros salaire de l’effectif. Bamba Dieng est le principal concerné puisque Igor Tudor ne semble pas lui faire confiance. Kevin Strootman est lui aussi ciblé, encore faut-il lui trouver une porte de sortie, ce qui peut paraître compliqué vu la tournure des événements avec l’Hellas Vérone. En clair, l’OM et Alexis Sanchez, c’est encore loin d’être fait !