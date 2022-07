Foot - Mercato - OM

OM : Longoria reçoit une grande réponse pour Seko Fofana

Publié le 29 juillet 2022 à 07h00 par Thibault Morlain

Après Jonathan Clauss, Pablo Longoria souhaiterait encore aller piocher du côté du RC Lens. En effet, l’OM serait très intéressé par Seko Fofana, capitaine et milieu de terrain des Sang et Or. Les rumeurs sont d’ailleurs nombreuses concernant l’Ivoirien, mais face à ces différents bruits, Franck Haise, entraîneur du RC Lens, s’est prononcé sur le cas Fofana.

Cet été, l’OM a déjà accueilli 6 nouveaux joueurs. Mais Igor Tudor en voudrait encore et Pablo Longoria serait donc au travail pour faire venir encore d’autres recrues. Dernièrement, un nom a d’ailleurs fait parler sur la Canebière : Seko Fofana. Milieu de terrain du RC Lens, l’Ivoirien pourrait ainsi imiter Jonathan Clauss et débarquer en provenance du nord de la France.

Déjà un accord entre l’OM et Fofana ?

D’ailleurs, comme l’a révélé Le Phocéen , Pablo Longoria aurait déjà un accord avec Seko Fofana pour le faire venir à l’OM. L’Ivoirien serait enclin à débarquer sur la Canebière, mais trouver un terrain d’entente avec le RC Lens serait une autre histoire. Chez les Sang et Or, on serait très gourmand pour lâcher Fofana.



« Tout reste possible »