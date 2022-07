Foot - Mercato - PSG

PSG : Un nouveau coup à la Mukiele envisagé par Campos

Publié le 29 juillet 2022 à 04h00 par Thibault Morlain

Déjà 3 recrues au compteur pour le PSG à l’occasion de ce mercato estival. Et le dernier renfort en date est donc Nordi Mukiele. L’international français s’est engagé pour 5 ans, débarquant en provenance du RB Leipzig. Un renfort qui pourrait être très important pour Christophe Galtier étant donné sa polyvalence. En effet, Mukiele est capable de jouer dans le couloir droit et en défense centrale. Un joli coup donc de la part de Luis Campos qui pourrait bien réaliser une opération similaire.

Après Vitinha et Hugo Ekitike, c’est donc Nordi Mukiele qui a rejoint le PSG cet été. Mais Luis Campos ne compte pas s’arrêter là. D’autres renforts sont à prévoir pour les champions de France, notamment dans le secteur défensif. D’ailleurs, à l’instar de Mukiele, d’autres éléments polyvalents auraient tapé dans l’oeil du PSG.



Mercato - PSG : Les vérités de Mukiele après son transfert au PSG https://t.co/gmtnVUXNuz pic.twitter.com/SVv4i8Gm0E — le10sport (@le10sport) July 26, 2022

Mukiele, une polyvalence au service du PSG

Piston droit ou défenseur central, Nordi Mukiele pourrait être précieux pour la rotation de Christophe Galtier. Il pourra ainsi être capable de suppléer Achraf Hakimi ou encore se glisser entre Marquinhos, Presnel Kimpembe et Sergio Ramos. Une polyvalence que Mukiele est prêt à mettre au service du PSG. En effet, à lors de ses premiers mots donnés aux médias du club de la capitale, le néo-Parisien avait alors assuré : « Je le vois comme un atout puisque forcément quand on arrive dans une nouvelle équipe, on est là pour l'aider. Si je peux aider dans l’axe et aider au poste de piston et bien je le ferais avec grand plaisir puisque j'aime jouer aux deux postes que je connais depuis des années. Tant que je suis sur le terrain, que je prends du plaisir et que je suis là pour aider mes coéquipiers, c’est tout ce qui compte ».

Bis repetita avec Bensebaini ?

Si Nordi Mukiele vient donc renforcer le PSG dans le couloir droit, à gauche, Luis Campos aurait visiblement une autre idée en tête. En effet, comme révélé par Bild ce jeudi, le club de la capitale serait intéressé par Ramy Bensebaini, aujourd’hui au Borussia Mönchengladbach, lui qui connait d’ailleurs très bien la Ligue 1 pour avoir joué à Rennes et Montpellier. L’Algérien aurait donc tapé dans l’oeil du PSG et à l’instar de Mukiele, il a l’avantage de pouvoir jouer à plusieurs postes. Latéral gauche, Bensebaini peut donc occuper ce couloir, mais il peut également évoluer en défense centrale.

Le remplaçant de Bernat