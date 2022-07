Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Galtier peut oublier ce transfert en Ligue 1

Publié le 28 juillet 2022 à 19h15 par Bernard Colas

Désormais au PSG, Christophe Galter n’exclurait pas la possibilité de miser sur l’un de ses anciens joueurs dans la capitale. Dernièrement, le nom de Khephren Thuram a notamment été cité, mais le profil d’Amine Gouiri séduirait également le club de la capitale depuis plusieurs mois. Mais du côté de l’OGC Nice, le départ de l’attaquant est d’ores et déjà exclu.

Avec Christophe Galtier aux manettes, le PSG a entamé un nouveau chapitre du projet QSI. Nasser Al-Khelaïfi a sonné la fin du « bling-bling » dans la capitale et les premières recrues bouclées par Luis Campos confirment les dires du président parisien. Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele ont d’ores et déjà rallié le PSG, qui n’a pas fini ses emplettes dans ce mercato estival. Christophe Galtier voudrait notamment récupérer Khephren Thuram, sous contrat avec l’OGC Nice jusqu’en 2025, mais les Aiglons n’ont pas l’intention de céder leur milieu de terrain, et il en est de même pour un autre ancien protégé de l’entraîneur français.

Gouiri a retenu l’attention du PSG

Bien avant l’arrivée de Christophe Galtier, le PSG avait notamment coché le nom d’Amine Gouiri pour se renforcer sur le plan offensif. Selon Foot Mercato , les prestations de l’attaquant ont retenu l’attention du club de la capitale, un intérêt que rappelle le média ce jeudi. Cependant, comme avec Khephren Thuram, le départ d’Amine Gouiri n’est pas d’actualité sur la Côte d'Azur.

📸On tourne 🎬 Avec @aminegouiri 👀#OGCNpic.twitter.com/Mn1VBo4mg8 — 𝙂𝙤𝙪𝙞𝙧𝙞 𝙁𝙧🇨🇵 (@Gouiri_Fr) July 22, 2022

Nice compte sur Gouiri