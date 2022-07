Foot - Mercato - PSG

PSG : Enfin une bonne nouvelle pour les ventes de Luis Campos

Publié le 28 juillet 2022 à 11h30 par La rédaction

L'opération dégraissage se poursuit pour Luis Campos et le PSG. Lancé dans une mission ô combien compliquée, le conseiller sportif portugais pourrait se débarrasser d'un indésirable. Arrivé à l'été dernier, Georginio Wijnaldum n'a jamais convaincu à Paris. Il devrait plier bagages et prendre la direction de l'AS Rome où un accord sur un prêt avec obligation d'achat aurait été trouvé.

Si Luis Campos parvient à boucler les premiers renforts du PSG avec les arrivées de Vitinha, Hugo Ekitike ainsi que Nordi Mukiele, ce n'est pas aussi simple dans le sens des départs. Épaulé par Antero Henrique, Luis Campos peine à dégraisser l'effectif de Christophe Galtier. En effet, pour l'instant, seuls Alphonse Areola et Marcin Bulka ont trouvés preneur. Pour ce qui est du reste des joueurs devenus indésirables, c'est beaucoup plus compliqué, mais un joueur pourrait montrer la voie aux autres.

Wijnaldum vers l'AS Rome

Grande déception de la saison passée, Georginio Wijnaldum est poussé vers la sortie par le PSG. Mais à la différence de certains de ses coéquipiers, le milieu de terrain souhaite aussi quitter la capitale afin de relancer sa carrière et de retrouver une place en sélection avec les Oranje . Dans ce sens, Wijnaldum serait en passe de rejoindre l'AS Rome de José Mourinho. Le Corriere della Sera annonce qu'un accord a été trouvé entre les deux clubs pour un prêt assorti d'une obligation d'achat de 10M€ liée à une qualification des Romains en Ligue des Champions à l'issue de la saison. Il ne manque plus que l'officialisation des deux clubs pour mettre fin à ce feuilleton.

Quid de Leandro Paredes ?

Autre dossier bouillant dans le sens des départs, celui concernant l'international argentin Leandro Paredes. Le milieu du PSG pourrait vraisemblablement prendre la direction de l'Italie comme son compère néerlandais. La presse transalpine va dans ce sens en évoquant un intérêt de la Juve et indique d'ailleurs que Paredes aurait fait de la Vieille Dame sa priorité. Il y retrouverait notamment son compatriote Angel Di Maria. En interne, les Bianconeri préparent l'arrivée de Paredes après avoir résilié le contrat d'Aaron Ramsey. Un autre départ est attendu du côté de la Juve avant de formuler une première offre au PSG.

