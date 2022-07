Foot - Mercato - OM

OM : Longoria doit-il absolument recruter Alexis Sanchez ?

Publié le 29 juillet 2022 à 08h00 par La rédaction

Le mercato est encore loin d’être terminé du côté de l’OM. En effet, Pablo Longoria veut encore frapper fort et réaliser de gros transferts. Des recrues devraient prochainement rejoindre l’effectif d’Igor Tudor, parmi lesquelles on pourrait notamment retrouver Alexis Sanchez. Aux dernières nouvelles, le Chilien de l’Inter Milan se rapprocherait de l’OM. Une bonne recrue pour Longoria ?

Durant cette intersaison, l’OM a déjà accueilli 6 nouveaux joueurs. Des renforts nécessaires étant donné la Ligue des Champions à jouer pour la saison à venir. Toutefois, ce n’est pas encore terminé sur la Canebière. Pablo Longoria ne compte pas s’arrêter là et prépare d’autres coups pour renforcer l’effectif d’Igor Tudor. Nuno Tavares devrait rapidement débarquer en provenance d’Arsenal pour occuper le rôle de piston gauche. Et en attaque, c’est Alexis Sanchez qui se rapprocherait d’une arrivée de l’OM. Annoncé dans le viseur des Phocéens depuis plusieurs mois maintenant, surtout quand Jorge Sampaoli, ancien sélectionneur du Chili, était en poste, le Chilien de l’Inter Milan pourrait enfin débarquer.

Alexis Sanchez se rapproche de l’OM

Aux dernières nouvelles, Alexis Sanchez se rapprocherait de l’OM. En effet, comme L’Equipe a pu le confirmer, un accord serait de plus en plus proche alors que l’entourage du Chilien discuterait avec le club phocéen depuis plusieurs jours maintenant. Cela serait alors un renfort d’expérience en attaque pour Igor Tudor en vue de la Ligue des Champions, bien que le secteur offensif soit déjà bien fourni avec Arkadiusz Milik, Luis Suarez, Cédric Bakambu, Dimitri Payet et Bamba Dieng, qui ne semble pas entrer dans les plans de l’entraîneur de l’OM.

Mercato - OM : Ça brûle pour Alexis Sanchez, nouvelle révélation fracassante de la presse italienne https://t.co/wO1d2aEfgr pic.twitter.com/v10bARMrJE — le10sport (@le10sport) July 28, 2022

Une recrue, plusieurs questions

Alors qu’Alexis Sanchez pourrait donc prochainement débarquer à l’OM, ce transfert soulève toutefois quelques interrogations. D’un point de vue sportif, le Chilien n’est clairement plus le joueur qu’il était il y a quelques années quand il était au FC Barcelone ou à Arsenal. La saison dernière, à l’Inter Milan, il a inscrit 9 buts pour 5 passes décisives en 38 matchs. De plus, il y a aussi l’aspect économique. Aujourd’hui, Alexis Sanchez émargerait à 7M€ par saison. Un salaire hors de portée pour l’OM. Il faudrait alors trouver une solution pour un joueur de 33 ans qui se rapproche tout doucement de la fin de sa carrière.



A côté de cela, l’OM a peut-être d’autres besoins que de se renforcer offensivement avec Alexis Sanchez. Recruter un autre attaquant pourrait être plus judicieux, de même qu’à d’autres postes qui n’ont toujours pas été renforcés comme au milieu de terrain où le départ de Boubacar Kamara vers Aston Villa n’a toujours pas été pallié.



Alors, Longoria doit-il recruter Alexis Sanchez ?