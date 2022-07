Foot - Mercato - OM

OM : Le feuilleton Alexis Sanchez totalement relancé par Tudor

Publié le 29 juillet 2022 à 11h30 par Jules Kutos-Bertin

Pisté à l’origine par Jorge Sampaoli, Alexis Sanchez s’était éloigné de l’OM. Sur le départ de l’Inter Milan, l’international chilien espérait revenir au FC Barcelone ou au minimum recevoir des offres d’Espagne et d’Angleterre, ce qu’il n’a pas eu. Finalement, Sanchez a accepté de rejoindre l’OM, un choix dû en grande partie à Igor Tudor qui a relancé le dossier.

L’OM aura mis du temps à lancer son mercato. Très discret sur les premières semaines, Pablo Longoria en a subi les conséquences en voyant Jorge Sampaoli quitter son poste. Sans tarder ni paniquer, le président olympien a nommé Igor Tudor à sa place. Dans la foulée, Longoria lui a offert ses premiers renforts. Samuel Gigot et Isaak Touré, qui étaient déjà là, ont été rejoints par Luis Suarez, Chancel Mbemba, Jonathan Clauss et Ruben Blanco. Et vu la saison qui attend l’OM, Pablo Longoria ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Sanchez a donné son accord pour rejoindre l’OM

D’après les informations du journal La Provence , l’OM est bel et bien intéressé par Alexis Sanchez. Les positions des deux camps seraient proches, néanmoins il existe plusieurs obstacles avant de boucler ce dossier. L’international chilien doit d’abord trouver un accord avec l’Inter Milan pour résilier sa dernière année de contrat. Ensuite, l’OM devra dégraisser, notamment en attaque, pour faire de la place à Alexis Sanchez et son salaire imposant. Pas de quoi décourager Pablo Longoria qui serait optimiste dans ce dossier. Comme l’explique La Gazzetta dello Sport , l’ancien buteur d’Arsenal serait d’accord pour rejoindre l’OM qui espère boucler l’affaire avant la fin de la semaine.

Avant l’OM, il espérait le Barça

Mais avant d’accepter de rejoindre l’OM, Alexis Sanchez a eu d’autres ambitions. Toujours selon les informations de La Gazzetta dello Sport , l’attaquant de 33 ans espérait revenir au FC Barcelone, club qu’il a quitté en 2014. Au-delà de ce rêve, Sanchez pensait recevoir des offres de clubs espagnols ou anglais. Visiblement, ses espérances n’ont pas été réalisées. Une aubaine pour l’OM qui serait en passe de réaliser un gros coup.

Igor Tudor a tout relancé

Si jamais le dossier se conclut, Pablo Longoria pourra remercier Igor Tudor. Au départ, c’est Jorge Sampaoli qui avait coché le nom d’Alexis Sanchez mais son départ avait refroidi les discussions entamées depuis mai. Finalement, Igor Tudor aurait de nouveau soufflé le nom de Sanchez aux dirigeants de l’OM, ce qui a convaincu Longoria de rouvrir ce dossier. Reste à savoir si ce dossier ira à son terme…