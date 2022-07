Foot - OM

Après le clash avec Tudor, le clan Gerson monte au créneau

Publié le 29 juillet 2022 à 11h10 par Arthur Montagne

Depuis la révélation d'un clash entre Gerson et Igor Tudor, tout le monde à l'OM tente de dédramatiser la situation. C'est désormais au père de l'international brésilien, qui est également son agent, Marcao, d'assurer que tout va bien entre les deux hommes.

Désiré par Jorge Sampaoli, Gerson a débarqué à l'OM l'été dernier en provenance de Flamengo pour plus de 20M€. Mais le Brésilien a vu partir le technicien qui avait réclamé son transfert. C'est désormais Igor Tudor qui est sur le banc marseillais, et visiblement, l'entente est moins idéale puisque La Provence révélait que le ton est sérieusement monté entre les deux hommes à l'issue d'une séance d'entraînement. Un clash qui n'est pas passé inaperçu.

Le père de Gerson sort du silence

Néanmoins, Marcao, père et agent de Gerson, dédramatise l'incident. « Il y a eu un désaccord, une sorte de malentendu entre Gerson et le coach, mais ce n'est pas grand-chose. Il ne faut pas gonfler cette histoire ou en faire une polémique. Ce sont des choses du football, rien de plus. Ils apprennent à se connaître... », assure-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE .

Tous ensemble, pensons au bien de l’OM. Nous continuons à travailler pour grandir, évoluer et faire une belle saison. Et ensemble on irá chercher lês victoiresAllons ensemble à la recherche de réalisations. 💪🏼🤝🏼 https://t.co/TmZR9cVe7v — Gerson Santos (@GersonSantos08) July 28, 2022

«Pensons au bien de l’OM»