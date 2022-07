Foot - Mercato - PSG

PSG : Un dernier détail à régler pour le départ de cet indésirable

Publié le 28 juillet 2022 à 21h45 par Hugo Ferreira

S’il a tout de même participé à 38 rencontres la saison dernière, Georginio Wijnaldum n’a pas réussi à convaincre sous le maillot du Paris Saint-Germain, et devrait faire ses valises dans les prochaines semaines. L’AS Roma aimerait le recruter, mais le PSG réclame encore un dernier effort aux Giallorossi, qui ne veulent pas prendre plus de la moitié du salaire du Néerlandais en charge.

Alors que le Paris Saint-Germain a recruté Vitinha et espère désormais pouvoir finaliser le transfert de Renato Sanches le plus rapidement possible, plusieurs éléments de l’entrejeu parisien devraient faire leurs valises. C’est notamment le cas de Georginio Wijnaldum, très décevant pour sa première saison en Ligue 1. Le milieu de terrain devrait d’ores et déjà faire ses valises, seulement un an après son arrivée, et un prétendant est très insistant pour obtenir sa signature.

Mercato - PSG : Un nouveau club de Ligue 1 en course pour Rabiot https://t.co/WHA9KahHvO pic.twitter.com/ir7v0VX2OQ — le10sport (@le10sport) July 28, 2022

Wijnaldum pourrait rebondir à l’AS Roma

Malgré sa mauvaise saison avec le Paris Saint-Germain, Georginio Wijnaldum garde encore une belle cote en Europe grâce à ses prestations sous le maillot de Liverpool (2016-2021). Ainsi, l’international néerlandais pourrait prendre le chemin de l’Italie, où l’AS Roma aimerait s’octroyer ses services afin de le relancer, et serait proche de parvenir à ses fins.

Un détail bloque encore