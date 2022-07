Foot - Mercato - PSG

PSG : Sur le mercato, cet énorme chantier de Campos avance enfin

Publié le 28 juillet 2022 à 16h30 par Arthur Montagne

L'une des priorités du PSG sur le mercato cet été est de dégraisser son effectif pléthorique. Cependant, jusque-là, c'est assez calme. Et pour cause, seuls Alphonse Areola et Marcin Bulka ont été transférés, mais plus le marché avance, plus certains dossiers se décantent. Analyse.

C'est l'un des gros problèmes du PSG depuis plusieurs saisons. En effet, le club de la capitale peine à se séparer de ses indésirables qui continuent donc de plomber la masse salariale. Afin d'inverser la tendance, le club de la capitale a donc réalisé de gros changements au sein de son organigramme. En effet, Luis Campos a remplacé Leonardo, qui reconnaissait lui-même qu'il n'excellait pas dans le domaine des ventes, tandis qu'Antero Henrique s'est également rapproché du PSG après en avoir été le directeur sportif entre 2017 et 2019. Cependant, pour le moment, cela ne porte pas réellement ses fruits. En effet, Alphonse Areola a été transféré définitivement à West Ham tandis que l'OGC Nice a levé l'option d'achat de Marcin Bulka. De son côté, Colin Dagba a été à Strasbourg alors qu'Angel Di Maria et Xavi Simons sont partis libres. Mais c'est un maigre bilan.

Les indésirables sont connus, Wijnaldum premier gros départ ?

Et pourtant, Luis Campos a rapidement dressé une liste d'indésirables sur laquelle figurent notamment Rafinha, Ander Herrera, Layvin Kurzawa, Julian Draxler ou encore Georginio Wijnaldum. Cinq joueurs qui n'ont pas été convoqué pour la tournée estivale au Japon. Parmi eux, Julian Draxler est en contact avec Newcastle, comme révélé par le10sport.com, mais le dossier le plus chaud concerne probablement Georginio Wijnaldum. En effet, le milieu de terrain néerlandais, bien décidé à retrouver du temps de jeu en vue de la Coupe du monde, pourrait très prochainement rejoindre l'AS Roma sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Gianluca Di Marzio assure même qu'une réunion est prévue dans les prochaines heures entre les deux clubs.

Everton tente le coup pour Gueye, la Juve veut Paredes

Par la suite, c'est également au milieu de terrain que cela devrait se décanter. En effet, la Juventus suit Leandro Paredes depuis plusieurs semaines et Massimiliano Allegri en fait sa priorité. Un dossier qui pourrait rapidement s'accélérer compte tenu du fait que le contrat d'Aaron Ramsey a été résilié et que Paul Pogba pourrait être absent jusqu'en 2023. Néanmoins, c'est bien la vente d'Arthur, convoité par Valence et Arsenal, qui pourrait débloquer le transfert de Leandro Paredes. Et ce n'est pas tout. En effet, d'après Fabrizio Romano, Everton serait venu aux renseignements pour Idrissa Gueye dont le contrat au PSG s'achève en juin 2023. Et selon L'EQUIPE , la perspective de retourner chez les Toffees ne déplairait pas au Sénégalais.

