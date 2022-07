Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Un départ prend forme sur le mercato

Publié le 28 juillet 2022 à 14h15 par Arthur Montagne

Toujours bien décidé à alléger son effectif, le PSG cherche à vendre plusieurs indésirables, notamment au milieu de terrain. En effet, Leandro Paredes pourrait bien rejoindre la Juventus sous la forme d'un transfert, tandis que le prêt de Georginio Wijnaldum prend forme à l'AS Roma. Et c'est désormais Idrissa Gueye qui pourrait partir.

Cet été, l'une des priorités du PSG sera de vendre afin d'équilibrer son effectif. Mais à un mois de la fin du mercato, seuls Alphonse Areola et Marcin Bulka ont été transférés de façon définitive, respectivement à West Ham et l'OGC Nice. Mais dans les prochains jours, cela pourrait accélérer et ce sont surtout les milieux de terrain qui sont concernés. En effet, Leandro Paredes pourrait être transféré à la Juventus tandis que le prêt de Georginio Wijnaldum à l'AS Roma semble bien engagé.

Everton contacte le PSG pour Gueye

Mais ce n'est tout. En effet, Fabrizio Romano a révélé une prise de contact entre Everton et le PSG dans le but d'un transfert d'Idrissa Gueye. Une information confirmée par L'EQUIPE qui ajoute que les Toffees ont même approché l'entourage de l'international sénégalais dans le but de prendre des renseignements sur son souhait pour son avenir.

Après le refus de Galatasaray, Gueye ouvert à un transfert à Everton ?