PSG : Une opération tentée pour le transfert d’Idrissa Gueye

Publié le 27 juillet 2022 à 20h15 par Thibault Morlain

Du côté du PSG, les indésirables sont nombreux. Au sein du club de la capitale, on s’active donc pour les faire partir à l’occasion de ce marché des transferts. Reste toutefois à trouver preneur pour ces éléments que ne désire pas Christophe Galtier. Le PSG tenterait toutefois certains coups, comme cela serait notamment le cas avec Idrissa Gueye.

Tandis que le PSG a déjà fait venir 3 nouveaux joueurs cet été, c’est encore assez calme au rayon des départs au sein du club de la capitale. Pourtant, chez les champions de France, on souhaite opérer un gros dégraissage et faire partir plusieurs indésirables. Sur cette liste, on retrouverait notamment le nom d’Idrissa Gueye. Et en coulisses, ça s’activerait concernant le Sénégalais.

Mercato - PSG : Galtier a envoyé un nouveau message retentissant aux indésirables https://t.co/cJhR92hXPU pic.twitter.com/Ust5QwZjOU — le10sport (@le10sport) July 27, 2022

Un retour à Everton ?

Aujourd’hui, Idrissa Gueye est sous contrat jusqu’en 2023 avec le PSG. Mais son avenir pourrait s’écrire loin de la capitale et possiblement, le Sénégalais pourrait revenir à Everton, club qu’il a quitté en juillet 2019. En effet, selon les informations du Daily Mail , Gueye aurait été proposé aux Toffees à l’occasion de ce mercato estival. La réponse est maintenant attendue.

Gueye ne veut pas partir ?

Idrissa Gueye pourrait-il être tenté par un retour à Everton ? Dernièrement, la tendance annoncée concernant le joueur du PSG était qu’il souhaitait rester au sein du club de la capitale. Alors que Galatasaray était très intéressé par Gueye, cela ne s’est pas fait étant donné que le Sénégalais ne voudrait pas bouger.