Foot - Mercato - OM

OM : La presse anglaise confirme pour Tanguy Ndombele

Publié le 29 juillet 2022 à 08h30 par Thibault Morlain

Cet été, l’OM a multiplié les renforts, mais pour le moment, aucun milieu de terrain n’a été recruté par Pablo Longoria. Pourtant, le besoin est là alors que Boubacar Kamara a quitté le club phocéen alors qu’il était arrivé au terme de son contrat. Mais l’OM aurait quelques pistes. Si le nom de Jordan Veretout (AS Rome) revient souvent, la piste Tanguy Ndombele a été également évoquée. Le joueur de Tottenham serait d’ailleurs bel et bien dans les petits papiers de l’OM.

Déjà 6 nouveaux joueurs pour l’OM durant cette intersaison. Toutefois, Pablo Longoria ne voudrait pas en rester là et le président olympien prépare encore d’autres coups sur le marché. Nuno Tavares et Alexis Sanchez se rapprocheraient notamment de l’OM, mais pour le moment, aucun milieu de terrain ne semble se profiler alors que le départ de Boubacar Kamara n'a toujours pas été palliée. La rumeur Jordan Veretout continue toutefois d’être évoquée, mais le joueur de l’AS Rome semble encore loin. Pablo Longoria aurait également d’autres noms en tête, à commencer notamment par Tanguy Ndombele, aujourd’hui à Tottenham.

Mercato - OM : Après Sanchez et Tavares, Veretout en route pour l'OM ? https://t.co/uiukm7XklO pic.twitter.com/mEvZ7xLP3X — le10sport (@le10sport) July 28, 2022

« On m'a dit que l’OM le voulait »

Il y a quelques jours, c’est le journaliste de The Athletic , Jack Pitt-Brooke qui avait révélé l’intérêt de l’OM pour Tanguy Ndombele. « Concernant Ndombélé, on m'a dit que l’OM le voulait », avait-il assuré. Toutefois, il avait révélé un gros problème qui rendait alors quasiment impossible l’arrivée du joueur de Tottenham à Marseille : « Mais Marseille n'a pas d’argent ».

Tottenham veut se séparer de Ndombele

Ce jeudi, The Athletic s’est penché sur les indésirables d’Antonio Conte à Tottenham. Plusieurs joueurs n’entreraient plus dans les plans des Spurs et sur cette liste, on retrouverait Tanguy Ndombele. Comme expliqué par le média britannique, Tottenham cherche à se débarrasser de l’international français. Cela fait maintenant plusieurs mois qu’une porte de sortie est recherchée à celui qui avait été prêté à l’OL en janvier dernier. Toutefois, cela serait plus compliqué que jamais de trouver un candidat pour le transfert de Ndombele. Par conséquent, un prêt devrait de nouveau être envisagé pour le milieu de terrain des Spurs.

L’OM est bien intéressé