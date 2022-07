Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Coup de tonnerre pour le transfert d'Alexis Sanchez

Publié le 28 juillet 2022 à 22h30 par Amadou Diawara

A la peine du côté de l'Inter, Alexis Sanchez aurait alarmé l'OM. En effet, Pablo Longoria aurait lancé les hostilités pour boucler le transfert de l'attaquant chilien lors de ce mercato estival. Toutefois, le président de l'OM devrait se casser les dents sur ce dossier, parce qu'Alexis Sanchez n'envisagerait pas de signer à Marseille.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec l'Inter, Alexis Sanchez ne devrait plus faire long feu à Milan. En grande difficulté ces derniers mois chez les Nerazzurri , l'attaquant chilien devrait prendre le large lors de ce mercato estival. Une information qui n'aurait pas échappée à l'OM.

Alexis Sanchez veut rejoindre un club plus huppé que l'OM

Conscient de la situation d'Alexis Sanchez à l'Inter, Pablo Longoria voudrait en profiter pour l'accueillir avant la fin du marché estival. Pour mettre toutes les chances de son côté sur ce dossier, le président de l'OM serait déjà passé à l'action. En effet - d'après les informations de La Provence de ce jeudi - Pablo Longoria serait en contact avec Alexis Sanchez, qui pourrait mettre un terme à son contrat avec les Nerazzurri . D'ailleurs, le transfert du Chilien à l'OM serait conditionné par sa résiliation de bail à Milan. Mais, comme l'a indiqué Marco Barzaghi sur Twitter , Pablo Longoria serait proche de finaliser le transfert d'Alexis Sanchez. « On y est presque » , a simplement lâché le journaliste de Sport Mediaset .

Alexis Sanchez veut rejoindre la Liga et le FC Barcelone en priorité

Dans la foulée, But Football Club a également lâché des précisions de taille sur le feuilleton Alexis Sanchez. Toutefois, les nouvelles ne sont pas bonnes du tout pour l'OM cette fois. A en croire le média français, l'Inter chercherait à se débarrasser d'Alexis Sanchez, mais ce dernier ne serait pas pressé de quitter le Giuseppe Meazza. Alors que les Nerazzurri lui proposeraient environ 4,5M€ pour résilier son bail, le vétéran de 33 ans attendrait de trouver la bonne porte de sortie avant de conclure cet accord avec le club milanais ; sachant qu'il aurait déjà recalé plusieurs clubs ces dernières semaines, que ce soit en Turquie, au Japon, au Brésil ou au Qatar. Et malheureusement pour l'OM, Alexis Sanchez aurait pour objectif de rejoindre un club plus huppé cet été.

