OM : Après Sanchez et Tavares, Veretout en route pour l'OM ?

Publié le 28 juillet 2022 à 17h30 par Hugo Chirossel

L’Olympique de Marseille accélère sur le mercato et alors qu’Alexis Sanchez et Nuno Tavares sont attendus dans la cité phocéenne, Pablo Longoria travaille également sur d’autres dossiers. L’un d’eux concerne Jordan Veretout, pisté depuis plusieurs semaines maintenant. Et l’arrivée de Georginio Wijnaldum à l’AS Roma pourrait débloquer la situation.

L’Olympique de Marseille met un sacré coup d’accélérateur sur le marché des transferts. L’OM a d’ores et déjà officialisé le recrutement d'Isaak Touré, Chancel Mbemba, Jonathan Clauss, Luis Suarez, Ruben Blanco, et Samuel Gigot, mais d’autres arrivées sont à prévoir. Ces dernières heures, les Marseillais ont relancé plusieurs dossiers qui n’avançaient pas depuis quelques semaines maintenant.

Sanchez et Tavares en approche

La Provence a annoncé ce jeudi que l’OM avait bel et bien l’intention de recruter Alexis Sanchez cet été. D’après le quotidien, un accord entre les deux parties serait d’ailleurs proche d’être conclu, même si d’après le Corriere dello Sport , l’international chilien de 33 ans souhaiterait prendre son temps. Pour rejoindre Marseille, il faudrait notamment qu’il résilie son contrat avec l’Inter Milan. L’autre dossier brûlant se nomme Nuno Tavares.

Le dossier Saliba relancé ?

Alors que le latéral portugais devait rejoindre l’Atalanta en prêt, l’opération a capoté au dernier moment. Le club souhaitait inclure une option d’achat, ce qu’Arsenal n’a pas accepté. Pablo Longoria a donc relancé les négociations et le joueur des Gunners serait désormais en partance pour Marseille. Mais le président marseillais discuterait également d’un autre joueur avec l’équipe londonienne. En effet, l’OM envisagerait toujours de faire revenir William Saliba, de retour à Arsenal à l’issue de son prêt en fin de saison dernière.

L’OM ne lâche pas Veretout

Ce n’est pas tout, puisque Calciomercato révèle que l’Olympique de Marseille n’aurait également pas lâché l’affaire concernant Jordan Veretout. L’international français, à qui il reste deux ans de contrat, est une cible de longue date. Longoria en a fait sa priorité afin de remplacer Boubacar Kamara au milieu de terrain, parti libre à Aston Villa. D’après le média italien, l’AS Roma attendrait l’arrivée de Georginio Wijnaldum en provenance du PSG pour se séparer de son joueur. Il faudra tout de même s’entendre sur l’indemnité de transfert. Calciomercato indique que l’OM aurait d’ores et déjà proposé 10M€, alors que les Giallorossi demandent 15M€.

