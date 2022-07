Foot - Mercato - OM

OM : Alexis Sanchez prend une décision pour son transfert

Publié le 28 juillet 2022 à 16h10 par Bernard Colas

Déjà très actif dans ce mercato estival, l’OM voudrait tenter un gros coup avec Alexis Sanchez. La presse italienne évoque depuis plusieurs jours un intérêt de Pablo Longoria pour l’attaquant de l’Inter, une piste confirmée ce jeudi par La Provence. Cependant, le Chilien ne serait pas pressé de donner sa réponse définitive au club phocéen.

L’OM prépare-t-il un énorme coup dans ce mercato estival ? Alors que ce dossier est évoqué depuis plusieurs mois par la presse italienne, La Provence confirme ce jeudi l’intérêt de Pablo Longoria pour Alexis Sanchez. Âgé de 33 ans, l’ancien attaquant du FC Barcelone et d’Arsenal n’est plus désiré par l’Inter, espérant trouver un point de chute au joueur, allant jusqu’à imaginer une résiliation à l’amiable. Une opportunité à saisir pour l’Olympique de Marseille.

L’OM en contact avec Alexis Sanchez

Après Isaak Touré, Chancel Mbemba, Jonathan Clauss, Luis Suarez et Ruben Blanco, sans oublier Samuel Gigot, dont l’arrivée a été bouclée l’hiver dernier, Pablo Longoria voudrait donc miser sur Alexis Sanchez avant la fin du mercato estival. Selon La Provence , les contacts sont en cours entre l’OM et le Chilien, et un accord serait même proche d’être trouvé à en croire le quotidien régional. Mais en Italie, on se montre plus mesuré.

Alexis Sanchez voudrait prendre son temps