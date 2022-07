Foot - Mercato - Manchester United

Ronaldo, Griezmann... Un coup tonitruant en vue sur le mercato ?

Publié le 28 juillet 2022 à 10h00 par Bernard Colas

Désireux de quitter Manchester United avant la fin du marché des transferts, Cristiano Ronaldo manque de propositions concrètes pour la suite de sa carrière. Pour l’heure, seul l’Atlético de Madrid semble sérieusement envisager le recrutement du Portugais, au point que certaines personnes en interne songeraient à se séparer d’Antoine Griezmann. L’avenir des deux joueurs pourrait ainsi être lié.

La situation ne s’arrange pas entre Cristiano Ronaldo et Manchester United. Désireux de quitter Old Trafford avant la fin du mercato , l’attaquant de 37 ans a retrouvé l’Angleterre en début de semaine après avoir manqué la tournée estivale de son équipe en Australie et en Thaïlande. Pas question pour lui de préparer le début de saison avec le reste du groupe, mais bien de faire le forcing afin de boucler son transfert. En l’absence de Ligue des champions, Cristiano Ronaldo n’envisage pas de disputer une année supplémentaire du côté d’Old Trafford, mais les options ne sont pas nombreuses pour lui.

Ronaldo/Griezmann, avenir lié ?

Alors que Cristiano Ronaldo et son agent Jorge Mendes cherchent une solution pour boucler au plus vite un transfert, l’Atlético de Madrid reste en embuscade en cas d'ouverture. La position des Colchoneros est ambiguë, puisque l’hypothèse d’une offensive pour l’international portugais n’a pas été écartée par les dirigeants. Pourtant, Enrique Cerezo, président du club, s’est montré clair sur ce dossier au micro de la Cadena Cope : « Je ne sais pas qui a inventé cette histoire concernant Cristiano Ronaldo, mais c’est pratiquement impossible pour lui de venir à l’Atlético de Madrid. » De son côté, la presse espagnole maintient qu’une partie de l’Atlético envisage une offensive dans le dossier CR7. Ce jeudi, le quotidien Marca fait d’ailleurs sa Une sur Cristiano Ronaldo, dont l’avenir serait étroitement lié à celui d’Antoine Griezmann.

#LaPortada 🗞 'Griezmann es la llave para Cristiano' https://t.co/UMQSE13aD6 — MARCA (@marca) July 28, 2022

Griezmann ne fait pas l’unanimité à l’Atlético

« Si quelqu'un peut partir, c'est Griezmann. » En interne, nombreux sont ceux qui, dans l'éventuelle opération Cristiano Ronaldo, voient le départ d’Antoine Griezmann comme l'option obligatoire afin que le Portugais puisse faire son retour en Espagne. L’international français peine à retrouver son meilleur niveau depuis qu’il a retrouvé le club de Diego Simeone l’été dernier, en provenance du FC Barcelone pour un prêt de deux saisons avec option d'achat obligatoire (sous conditions) de 40M€. Certaines personnes au sein de l’Atlético de Madrid estiment ainsi que la sortie du Français, et de son salaire important, ne serait pas une mauvaise nouvelle, d’autant que celle-ci ouvrirait les portes à Cristiano Ronaldo bien qu’un autre départ serait nécessaire pour alléger la masse salariale. Néanmoins, le transfert de Griezmann est encore loin de voir le jour.

Simeone compte sur Griezmann