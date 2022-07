Foot - Mercato - Manchester United

La demande retentissante de Cristiano Ronaldo pour son transfert

Publié le 27 juillet 2022 à 23h10 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec Manchester United, Cristiano Ronaldo souhaiterait prendre le large et rejoindre un club évoluant en Ligue des Champions cet été. Pour faciliter son transfert, CR7 aurait demandé à la direction des Red Devils de le libérer de son contrat. Toutefois, le club emmené par Erik ten Hag aurait expliqué qu'il ne voulait pas le vendre, précisant qu'il n'avait reçu aucune offre.

Alors que Manchester United évoluera en Ligue Europa en 2022-2023, Cristiano Ronaldo souhaiterait à tout prix changer de club. Selon les dernières informations du Times , CR7 aurait demandé à sa direction de le laisser partir en cas de bonne offre, et ce, pour rejoindre un club qui évolue en Ligue des Champions.

Cristiano Ronaldo a demandé à sa direction de résilier son contrat

Sachant que son transfert ne s'est toujours pas débloqué, Cristiano Ronaldo aurait rencontré sa direction après son retour à Manchester United ce mardi. Et à en croire The Daily Mail , CR7 aurait demandé aux Red Devils de résilier son contrat à 430 000€ hebdomadaires pour qu'il puisse partir plus facilement.

Toujours aucune offre pour Cristiano Ronaldo d'après Manchester United