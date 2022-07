Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Cette annonce fracassante sur le transfert de Ronaldo

Publié le 27 juillet 2022 à 21h30 par Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2023, Cristiano Ronaldo serait déterminé à quitter Manchester United dès cet été. Et alors que l'Atlético de Madrid serait la seule destination possible aujourd'hui pour CR7, Jorge Mendes s'activerait en coulisses pour faire de la place à son protégé dans l'effectif de Diego Simeone. Toutefois, les supporters des Colchoneros militent actuellement pour ne pas voir Cristiano Ronaldo évoluer au Wanda Metropolitano en 2022-2023.

Seulement un an après son grand retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo aimerait déjà faire ses valises. Alors que les Red Devils vont jouer la Ligue Europa en 2022-2023, CR7 souhaiterait à tout prix rejoindre un club qui évolue en Ligue des Champions. Toutefois, Cristiano Ronaldo n'aurait qu'une option pour exaucer son souhait actuellement.

📌Comunicado oficial. pic.twitter.com/Eezk0h55ax — Unión Internacional de peñas Atletico de Madrid (@unionatm) July 27, 2022

«Nous exprimons notre rejet absolu pour un hypothétique transfert vers notre club»

Selon les informations de Cuatro , seul l'Atlético de Madrid serait disposé à accueillir Cristiano Ronaldo lors de ce mercato estival. Conscient de la situation, l'agent Jorge Mendes ferait tout son possible pour vendre des joueurs de Diego Simeone, et ce, pour faire de la place à CR7 chez les Colchoneros . Toutefois, le clan Cristiano Ronaldo aurait des ennemis de poids à l'Atlético de Madrid.

«Il ne pourra jamais obtenir notre affection ou notre reconnaissance»

Via un communiqué publié sur son compte Twitter , l'Unión Internacional de peñas Atletico de Madrid a pris position sur le transfert de Cristiano Ronaldo. Et le groupe de supporters des Colchoneros a affiché clairement son désir de ne pas voir CR7 rejoindre le Wanda Metropolitano cet été : « Avant que la signature de Cristiano Ronaldo ne soit plus qu'une simple rumeur sans aucun fondement, nous exprimons notre rejet absolu pour un hypothétique transfert vers notre Club (...) Le joueur représente l'antithèse des valeurs qui sont l'ADN de notre Atleti, comme l'effort, la générosité, la simplicité et l'humilité de ceux qui veulent défendre nos valeurs. Même dans le cas improbable où un joueur en déclin comme Cristiano Ronaldo parviendrait à nous assurer un titre, nous n'accepterions pas sa signature » .

«Nous demandons au club de rejeter son éventuelle signature, si jamais il l'a envisagée »