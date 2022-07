Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouveau rebondissement pour ce transfert de Longoria

Publié le 27 juillet 2022 à 19h00 par Hugo Chirossel

L’Olympique de Marseille doit vendre cet été. Frank McCourt a fait comprendre qu’il n’avait plus l’intention d’injecter de l’argent dans le club. Personne n’est d'ailleurs intransférable au sein de l’effectif d’Igor Tudor et à peine un an après son arrivée, Luan Peres pourrait déjà s’en aller. Malgré des informations contraires ces dernières heures, le Brésilien serait bel et bien en partance pour Fenerbahçe.

L’Olympique de Marseille avance sur son mercato. L’OM a récemment annoncé l’arrivée de plusieurs joueurs, dont fait partie l’international français Jonathan Clauss. Mais au-delà du recrutement, du mouvement est également attendu dans le sens des départs. Si Luis Henrique a rejoint Botafogo en prêt, d’autres joueurs sont invités à s’en aller, notamment Kevin Strootman.

Personne n’est intransférable

Frank McCourt a été clair : il n’injectera pas d’argent cet été. Le propriétaire de l’OM souhaite également que son club soit plus efficace pour vendre ses joueurs. Les Phocéens doivent donc renflouer les caisses, dans ces conditions, aucun joueur ne serait intransférable. Ce qui pourrait pousser l’Olympique de Marseille à se séparer de Luan Peres. Sous contrat jusqu’en 2024, le défenseur brésilien était arrivé l’année passée en provenance de Santos.

💥 Fenerbahçe, Luan Peres için Marsilya ile prensip anlaşma sağladı.🔸 Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncuyla sözleşme detaylarını görüşüyor.🇧🇷 Peres, teklifi değerlendiriyor. pic.twitter.com/zhYoijBWsC — Ertan Süzgün (@ertansuzgun) July 27, 2022

Peres vers Fenerbahçe, c’est confirmé