OM : Longoria prépare un transfert à 20M€ avant Alexis Sanchez

Publié le 30 juillet 2022 à 04h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Ciblé par l’OM qui semble faire le forcing pour boucler son arrivée au plus vite, Alexis Sanchez pourrait bien être le prochain gros coup du mercato estival. Mais Pablo Longoria devra avant cela vendre l’un de ses attaquants actuels, et c’est la raison pour laquelle il a fixé le prix de départ de Bamba Dieng à 20M€.

Ce n’est plus un secret pour personne, et le nouvelle a fait couler beaucoup d’encre ces deux derniers jours : l’OM est à fond sur le dossier Alexis Sanchez (33 ans) et s’active pour essayer de recruter l’attaquant chilien de l’Inter Milan. Certaines sources évoquent même un accord entre l’ancien joueur du FC Barcelone et d’Arsenal avec la direction de l’OM, mais le président Pablo Longoria dispose déjà d’un certains nombre d’attaquants et va impérativement devoir vendre pour faire Sanchez.

Bamba Dieng poussé vers la sortie

Vendredi, L’EQUIPE a annoncé dans ses colonnes que Bamba Dieng était poussé vers la sortie en priorité, et que l’OM avait fixé le prix de départ de son attaquant sénégalais à hauteur de 20M€. Pablo Longoria souhaite logiquement se débarrasser au plus vite de Dieng pour récupérer des liquidités et faire de la place à Alexis Sanchez, et le président de l’OM ne devrait pas manquer de courtisans sur ce dossier. Newcastle était positionné sur l’international sénégalais ces derniers mois, et la piste Fribourg a récemment été évoquée pour Bamba Dieng.

Tudor pousse Dieng vers la sortie

Après le nul de l’OM contre le Betis Séville en match amical mercredi dernier (1-1), Igor Tudor avait justifié en conférence de presse son choix de ne pas faire jouer Bamba Dieng, et l’entraîneur de l’OM a confirmé qu’il ne compterait pas sur lui pour l’avenir : « En ce moment, malheureusement, et je suis désolé pour cela, nous avons cinq joueurs pour la façon dont on joue, puisque Dimitri est aussi un deuxième attaquant. C'est difficile de lui donner des minutes. Parfois cela arrive dans le football », expliquait clairement Tudor.

