OM : Tudor veut réaliser un fantasme de Sampaoli sur le mercato

Publié le 30 juillet 2022 à 02h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que l’OM semble déterminé à recruter Alexis Sanchez en provenance de l’Inter Milan, ce dossier aurait été réactivé par Igor Tudor à sa nomination sur le banc du club phocéen. Et il n’était pas neuf pour l’OM, puisque Jorge Sampaoli avait tenté le coup avant lui pour l’attaquant chilien.

Le 4 juillet dernier, juste après avoir annoncé sa séparation avec Jorge Sampaoli, l’OM officialisait l’arrivée d’Igor Tudor au poste d’entraîneur pour remplacer le technicien argentin. Le Croate reprend donc le flambeau du projet McCourt avec une participation en Ligue des Champions en ligne de mire, mais également un mercato estival très agité que vit actuellement l’OM : Samuel Gigot est revenu de prêt, et le club phocéen a bouclé les arrivées d’Isaak Touré, Chancel Mbemba, Luis Suarez, Jonathan Clauss et Ruben Blanco. Mais Tudor a également réactivé une piste XXL pour l’OM…

Mercato - OM : Longoria n’est pas seul sur le transfert d'Alexis Sanchez https://t.co/JkfIY27x29 — le10sport (@le10sport) July 29, 2022

Alexis Sanchez, un dossier repris par Tudor après Sampaoli

En effet, ces deux derniers jours, le feuilleton Alexis Sanchez enflamme l’actualité mercato de l’OM et il semblerait que l’attaquant chilien de 33 ans, qui a encore une année de contrat avec l’Inter Milan, soit la nouvelle grande priorité de Pablo Longoria. Un accord serait même proche entre le président marseillais et Sanchez, et la Gazzetta dello Sport a indiqué vendredi que c’est en réalité Igor Tudor qui aurait relancé ce dossier Alexis Sanchez après son arrivée à l’OM alors que son prédécesseur, Jorge Sampaoli, tentait déjà depuis un moment le coup. D’autant qu’il avait déjà eu l’attaquant de l’Inter sous ses ordres lorsqu’il était sélectionneur du Chili.

À en croire les dernières tendances, l’OM semble donc sensiblement se rapprocher du gros coup Alexis Sanchez. Mais plusieurs conditions pas forcément évidentes à respecter ont néanmoins été fixées pour mener à bien ce feuilleton : l’OM devra impérativement se séparer de l’un de ses attaquants actuels (Milik, Bakambu, Dieng) pour pouvoir faire une place dans son effectif à Sanchez. Et ce dernier devra, quant à lui, trouver un accord avec l’Inter Milan pour la résiliation de sa dernière année de contrat en Italie. Et c’est donc seulement à ces deux conditions que l’OM pourra recevoir le feu vert pour finaliser l’opération Alexis Sanchez, qui n’a vraisemblablement pas fini de faire couler beaucoup d’encre dans les jours à venir.

