Mercato - OM : Le salaire XXL d'Alexis Sanchez déjà dévoilé

Annoncé dans le viseur de l’OM depuis plusieurs mois, Alexis Sanchez s’est considérablement rapproché ces derniers jours. Même si l’international chilien devrait résilier son contrat avec l’Inter Milan ce mardi, Pablo Longoria reste prudent. En attendant, tout est prêt à Marseille. Sanchez pourrait signer un contrat de deux saisons avec un salaire de 3M€ à la clé.

Été mouvementé du côté de l’OM. Après une saison remarquable ponctuée par une qualification directe en Ligue des Champions, Jorge Sampaoli a décidé de quitter le club olympien, une décision qui a bousculé tous les plans de Pablo Longoria. Igor Tudor a été nommé à sa place, un choix qui fait déjà parler vu l’ambiance en interne… Les joueurs ne comprennent pas le projet de jeu du technicien croate et ont demandé à discuter avec lui-même et Pablo Longoria. Et à côté de tout cela, il y a un mercato à gérer.

Alexis Sanchez finalement tenté par l’OM

Malgré le monde en attaque et l’arrivée récente de Luis Suarez, l’OM s’intéresse à Alexis Sanchez. Poussé vers la sortie par l’Inter Milan, l’international chilien savait pertinemment qu’il quitterait son club cet été. En revanche, son idée de départ n’était pas l’OM. Comme l’a indiqué la presse italienne, Alexis Sanchez espérait revenir au FC Barcelone, ou au moins recevoir des offres d’Angleterre et d’Espagne. Ce qui n’a pas été le cas. Au fur et à mesure du temps, Sanchez s’est mis à considérer l’offre de l’OM qu’il aurait finalement accepté de rejoindre.

Pablo Longoria reste prudent

Un joli coup qui se profile pour Pablo Longoria ! Mais en attendant, le président olympien préfère se montrer patient, il a sans doute encore en tête le deal avorté de Darko Lazovic. Pour rejoindre l’OM, Alexis Sanchez doit résilier son contrat avec l’Inter Milan. Ce lundi, L’Equipe et plusieurs médias italiens s’accordaient à dire que son départ du club intériste était imminent. Même si Pablo Longoria en a conscience, il reste très prudent assure le journal La Provence . Et si tout se passe comme espéré, son arrivée est déjà prévue jusqu’aux derniers termes du contrat.

Gazzetta : Alexis #Sanchez va signer un contrat de deux ans avec l'#OM, salaire de 3M. Son agent est attendu à Milan ce mardi pour la signature de la rupture de contrat, l'Inter lui versera une indemnité de 5M. pic.twitter.com/wuoT4pVhqv — GuillaumeMP (@Guillaumemp) August 2, 2022

