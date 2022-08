OM : Entre Tudor et le vestiaire, la guerre est déclarée

Foot - OM

Igor Tudor est depuis un mois le successeur de Jorge Sampaoli à l’OM. Cependant, contrairement à l’Argentin, le Croate a une volonté de changer pas mal de choses qui ont bien marché la saison passée au grand dam du groupe OM. De quoi générer des tensions avec le vestiaire.

Afin de remplacer Jorge Sampaoli au poste d’entraîneur de l’OM après son départ surprise, Pablo Longoria prenait la décision au tout début du mois de juillet de nommer Igor Tudor comme nouveau coach du club phocéen. Néanmoins, malgré une confiance totale du président de l’OM, Tudor n’a pu remporter qu’un seul de ses cinq premiers matchs de préparation et s’est logiquement incliné avec ses hommes face au Milan AC dimanche soir (0-2).

Des altercations avec l’équipe première

Et ses hommes ne sembleraient pas être vraiment réceptifs de son discours. C’est en effet la tendance dessinée par L’Equipe qui a tenu en premier lieu a rappelé l’altercation survenue entre Gerson et Igor Tudor à l’occasion du stage de pré-saison de l’OM en Angleterre. Outre Gerson, quelques jeunes talents de l’effectif de l’OM auraient été bousculés par le nouveau technicien lorsque des cadres du groupe OM auraient été rembarrés par le staff et le coach après avoir réclamé « plus de souplesse ».

Le groupe ne comprend pas la méthode Tudor