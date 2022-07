Foot - OM

OM : Tudor arrive, deux clashs éclatent

Publié le 1 août 2022 à 00h00 par Arthur Montagne

Présenté comme un entraîneur à poigne, Igor Tudor est fidèle à sa réputation depuis son arrivée à l'OM. En effet, ses méthodes ne plaisent pas tout le monde, comme en témoignent ces deux premiers clashs avec deux joueurs différents à l'entraînement.

Dans la foulée de l'annonce du départ de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria a rapidement érigé en priorité le profil d'Igor Tudor pour le remplacer. Le technicien croate a donc été nommé entraîneur de l'OM quelques jours avec le départ du Pelado et ses méthodes font déjà parler dans le vestiaire marseillais.

OM : Après le clash avec Tudor, la catastrophe a été évitée de peu avec Gerson https://t.co/cY44gXrJK6 pic.twitter.com/psJ4vf79Fe — le10sport (@le10sport) July 29, 2022

Gerson a failli tout plaquer

En effet, les Marseillais doivent s'adapter à une nouvelle philosophie et cela ne se passe pas de façon idéale. Ainsi, le ton est sérieusement monté à la suite d'un entraînement entre Gerson et Igor Tudor. L'EQUIPE parlait d'une « dispute mémorable » tandis qu'un joueur révélait que le Brésilien « voulait prendre ses affaires et partir . » Mais tout est rentré dans l'ordre.

Amavi écarté du groupe