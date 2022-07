Foot - OM

OM : Un clash éclate avec Tudor, ce joueur lâche une révélation

Publié le 29 juillet 2022 à 10h10 par Arthur Montagne

Cadre de Jorge Sampaoli, Gerson s'est imposé comme l'un des joueurs les plus importants à l'OM. Néanmoins, l'arrivée d'Igor Tudor bouleverse quelque peu le statut du Brésilien, au point qu'un clash ait éclaté entre les deux hommes. Mais alors que le club tente de dédramatiser l'événement, un joueur marseillais assure que ça a chauffé.

Arrivé cet été pour prendre la succession de Jorge Sampaoli, Igor Tudor débarque avec une solide réputation d'entraîneur à poigne. Et il n'aura pas fallu longtemps pour le confirmer. En effet, La Provence a révélé jeudi que le ton est sérieusement monté entre le nouveau coach de l'OM et l'un de ses cadres : Gerson. Mais alors que le club phocéen a rapidement tenté de dédramatiser la situation, cela aurait pourtant chauffé sérieusement entre les deux hommes.

«Il voulait prendre ses affaires et partir»

En effet, dans ses colonnes, L'EQUIPE revient sur ce clash, et bien que tout soit rentré dans l'ordre, le quotidien parle d'une une « dispute mémorable » entre Gerson et Igor Tudor à l'issue d'une séance devant Samuel Gigot, Simon Ngapandouetnbu et Mattéo Guendouzi. « Il voulait prendre ses affaires et partir », révèle même un joueur marseillais. D'ailleurs, Gerson a bien quitté le complexe de St George's Park, où sont logés les Phocéens, avant d'être rattrapé par des membres du club.

Tous ensemble, pensons au bien de l’OM. Nous continuons à travailler pour grandir, évoluer et faire une belle saison. Et ensemble on irá chercher lês victoiresAllons ensemble à la recherche de réalisations. 💪🏼🤝🏼 https://t.co/TmZR9cVe7v — Gerson Santos (@GersonSantos08) July 28, 2022

