Foot - OM

OM : 90M€ arrivent, l’OM dévoile son plan

Publié le 30 juillet 2022 à 05h00 par Thibault Morlain

Actuellement, les finances de l’OM sont loin d’être les meilleures. Frank McCourt mettrait d’ailleurs la pression à Pablo Longoria pour vendre et faire rentrer de l’argent dans les caisses. 90M€ vont d’ailleurs arriver au cours des prochains mois pour l’OM. En effet, l’accord passé entre la Ligue et le CVC va rapporter de l’argent au club phocéen, qui saurait déjà quoi faire avec.

De cet été à 2024, l’OM recevra 90M€. En effet, l’accord entre la Ligue et le CVC va rapporter une jolie fortune au club phocéen. Cet été, ce sont 16,5M€ qui vont renter dans les caisses de l’OM. En 2023, le deuxième versement sera de l’ordre de 23,5M€. Enfin, en 2024, le troisième et dernier versement sera de 50M€.

Mercato - OM : Longoria affiche une certitude en interne sur le choix Tudor https://t.co/56EvHGAtbV pic.twitter.com/ryCtwyRAbL — le10sport (@le10sport) July 29, 2022

Le plan de l’OM

Avec 90M€, l’OM va donc enregistrer une belle rentrée d’argent. Pour autant, ces liquidités ne devraient pas forcément servir à se renforcer sur le marché des transferts. Que va donc alors faire le club phocéen avec cet argent ? Comme expliqué par l’ AFP , l’OM aurait trois projets bien précis et devrait alors se concentrer sur la structure du stade et la sécurité, le centre de formation et le digital.

« Des mesures qu'on aurait pu prendre avant mais qu'on ne pouvait pas financer »