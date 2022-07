Foot - Mercato - OM

OM : Longoria affiche une certitude en interne sur le choix Tudor

Publié le 29 juillet 2022 à 23h00 par Jules Kutos-Bertin

Après l’annonce du départ de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria a dû s’empresser de lui trouver un remplaçant pour ne pas bousculer la préparation. L’OM a finalement opté pour Igor Tudor. Malgré des débuts poussifs, le président olympien ne douterait pas et reste convaincu que l’entraîneur croate instaurera une « culture à l’italienne ».

Au cœur d’un mercato déjà bien mouvementé, Pablo Longoria ne s’attendait pas à vivre une valse des entraîneurs. Mécontent des recrues tardives de l’OM et du manque d’ambition, Jorge Sampaoli a préféré quitter son poste. Sans tarder, Longoria l’a remplacé par Igor Tudor. Un choix qui a surpris beaucoup de monde…

Igor Tudor, un choix étonnant

Ancien entraîneur de l’Hellas Vérone, le technicien croate a réalisé une belle saison en Serie A. Toutefois, il est surtout connu pour son instabilité dans tous les clubs dans lesquels il est passé. Pas de quoi freiner pour autant Pablo Longoria, persuadé qu’Igor Tudor a tout pour réussir à l’OM. « Il a une grande personnalité, il partage les valeurs qu’on veut mettre en place dans notre projet : du cœur, de l’ambition. Faire un football attractif, vertical, fait pour nos supporters », confiait le président olympien lors de la présentation de Tudor début juillet.

Igor Tudor après #BetisOM : "La route est encore longue. Nous travaillons seulement depuis trois semaines et c'est l'opposé total de ce qu'ils faisaient l'année dernière donc nous avons besoin de temps. J'ai vu quelques fragments de ce que je veux voir..."#TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/LGTS0y97Ai — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) July 28, 2022

« Culture à l’italienne », Pablo Longoria y croit