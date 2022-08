Foot - OM

OM : Après Gerson et Amavi, un autre clash éclate avec Tudor

Publié le 1 août 2022 à 20h10 par Amadou Diawara

Tout juste arrivé à l'OM, Igor Tudor a déjà eu plusieurs clashs avec son vestiaire. En plus d'avoir eu une prise de bec avec Gerson et en être venu aux mains avec Jordan Amavi, le nouveau coach marseillais s'en serait pris à Cengiz Ünder et d'autres joueurs, dont quelques jeunes.

Alors que Jorge Sampaoli est parti précipitamment cet été, Pablo Longoria a décidé de le remplacer par Igor Tudor. Toutefois, les débuts du nouveau coach de l'OM ne se passerait pas de la meilleure des manières, loin de là.

Un clash entre Igor Tudor et Cengiz Ünder

D'après les indiscrétions de La Provence , Igor Tudor se lâcherait sur ses joueurs dès qu'il en a l'occasion. En effet, comme l'a indiqué un proche d'un pensionnaire de l'OM, « il n'hésite pas à leur rentrer dedans et à leur gueuler dessus » . Une attitude qui aurait provoqué plusieurs clashs en interne.

Des jeunes de l'OM également victime d'Igor Tudor