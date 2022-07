Foot - OM

Après le clash avec Tudor, la catastrophe a été évitée à l'OM

Publié le 29 juillet 2022 à 12h30 par Arthur Montagne

Présenté comme un coach à poigne, Igor Tudor n'a pas manqué d'honorer sa réputation. En effet, l'entraîneur de l'OM a eu un gros accrochage avec Gerson à l'issue d'une séance d'entraînement. Et bien que tout soit rentré dans l'ordre, le ton serait sérieusement monté entre les deux hommes, au point que le Brésilien envisage de tout plaquer.

Recruté sur la demande de Jorge Sampaoli, Gerson a vu le technicien argentin quitter l'OM il y a quelques semaines. C'est Igor Tudor qui l'a remplacé très rapidement. Un changement de style qui redistribue les cartes et bien que le Brésilien reste un joueur majeur à Marseille, son statut pourrait légèrement évoluer. D'ailleurs, selon les informations de La Provence , un clash a éclaté entre Gerson et Igor Tudor à l'issue d'une séance d'entraînement. Et si tout est rentré dans l'ordre, le ton serait sérieusement monté entre les deux hommes et cela aurait pu très mal finir.

Gerson a voulu tout plaquer

En effet, dans ses colonnes, L'EQUIPE décrypte le clash entre les deux hommes. Ainsi, au terme d'une séance d'entraînement en Angleterre, Gerson et Igor Tudor ont eu un vif accrochage devant Samuel Gigot, Simon Ngapandouetnbu et Mattéo Guendouzi. Le quotidien évoque même « une dispute mémorable » pour décrire l'accrochage avec entre les deux hommes. Et la colère du Brésilien aurait également été marquante. « Il voulait prendre ses affaires et partir », révèle même un joueur de l'OM. Gerson aurait même quitté pendant un temps le complexe de St George's Park où sont logés les Marseillais. Finalement rattrapé par certains membres de la délégation phocéenne, l'ancien joueur de Flamengo s'est retrouvé au coeur d'une réunion d'urgence en interne.

Tous ensemble, pensons au bien de l’OM. Nous continuons à travailler pour grandir, évoluer et faire une belle saison. Et ensemble on irá chercher lês victoiresAllons ensemble à la recherche de réalisations. 💪🏼🤝🏼 https://t.co/TmZR9cVe7v — Gerson Santos (@GersonSantos08) July 28, 2022

Tudor et Gerson, la réconciliation

Mais finalement tout est rentré dans l'ordre... autour d'un barbecue comme le raconte L'EQUIPE . Gerson et Igor Tudor se sont donc réconciliés, mais il faudra que chacun apprenne à travailler avec l'autre. « C'était une embrouille, un moment d'agacement, d'énervement, dû à un problème de discipline. Le genre d'incident qui est très commun sur un terrain. D'ailleurs, la preuve que ce n'était pas grand-chose : Gerson a joué hier (mercredi) », relativise toutefois une source au sein de l'OM.

Le clan Gerson dédramatise l'incident