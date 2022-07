Foot - OM

A peine arrivé, Igor Tudor lâche de terribles confidences

Publié le 31 juillet 2022 à 22h30 par Dan Marciano mis à jour le 31 juillet 2022 à 23h30

L'OM a enregistré une nouvelle défaite en match de préparation, face au Milan AC (0-2). Après cette rencontre, Igor Tudor n'a pas mâché ses mots. Selon lui, son équipe n'est pas au niveau de la formation italienne. Une sortie inquiétante, alors que le club débutera le championnat de France dans quelques jours, avant de démarrer son parcours européen, en Ligue des champions.

Les matches de l'OM se suivent et se ressemblent. Défait par Middlesbrough et Norwich, le club marseillais avait réalisé une performance prometteuse face au Bétis le 27 juillet (1-1). Mais les inquiétudes sont revenues après la rencontre face au Milan AC ce dimanche. Surclassée par la formation italienne (0-2 au Vélodrome), l'équipe phocéenne inquiète à quelques jours du début du championnat. Arrivé à l'OM pour remplacer Jorge Sampaoli, Igor Tudor n'échappe pas aux critiques. Certains observateurs évoquent déjà une erreur de casting, alors que le club disputera la Ligue des champions cette saison.

« Ce n’est pas un problème de préparation, c’est un problème de niveau »

Après la défaite face au Milan AC, Igor Tudor a reconnu que le club n'était pas au niveau. « Ce soir l’équipe du Milan était plus forte, tout simplement. Ce n’est pas un problème de préparation, c’est un problème de niveau, il faut être réaliste, il y a un écart entre les deux équipes (...) Ce soir on voulait presser haut et être plus offensif, mais ce n’était pas possible contre cette équipe du Milan. On n’a pas été en mesure de le faire » a confié le technicien croate dans des propos rapportés par Le Phocéen.

« On n’était pas prêt à affronter ce genre d’équipe »

La préparation n'a pas permis à l'OM de se montrer solide et performant ce dimanche. « On a connu des difficultés évidentes. Aujourd'hui, on a affronté une équipe de haut niveau qui a fini devant l’Inter et la Juve la saison passée. Il y a un écart entre les deux équipes, on n'a pas réussi à le combler, surtout en première mi-temps. On a été un peu meilleur en seconde période. Mais on n’était pas prêt à affronter ce genre d’équipe » a poursuivi Tudor.

« Quelles consignes pour les prochains matches ? C'est une bonne question »