Mercato - OM : L'arrivée de Tudor fait une première victime

Publié le 30 juillet 2022 à 22h45 par La rédaction

Pablo Longoria et l'OM sont très actifs durant ce mercato. Après avoir officialisé leur septième recrue ce samedi avec l'arrivée de Nuno Tavares, les places valent de plus en plus cher dans cet effectif bien fourni. L'une des victimes de ce recrutement XXL est Jordan Amavi, évoluant au même poste que la nouvelle recrue Nuno Tavares. En effet, Igor Tudor aurait décidé de l'écarter de son groupe.

L'OM enchaîne les recrues depuis le début du mercato estival. Pablo Longoria fait de son mieux pour renforcer l'effectif marseillais et a déjà engagé sept nouveaux joueurs. La dernière en date est Nuno Tavares, jeune latéral gauche arrivé sous la forme d'un prêt sans option d'achat en provenance d'Arsenal. Une arrivée qui aurait de terribles conséquences pour Jordan Amavi.

Amavi écarté du groupe

Les joueurs de l'OM ont pu découvrir de manière plus approfondie la méthode brutale de leur nouveau coach Igor Tudor à l'occasion du stage en Angleterre. Revenu de son prêt à l'OGC Nice, le latéral gauche espérait se relancer avec l'arrivée du Croate. Mais La Provence indique que le coach de l'OM a pris la décision d'écarter son joueur.

L'UNFP surveille le dossier

L'Union Nationale des Footballeurs Professionnels suit de près la situation de Jordan Amavi. Le syndicat défend les droits des joueurs. Et suite à cette mise à l'écart, le Varois doit bénéficier de conditions d'entraînements correspondant à son contrat.