Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Longoria prépare encore un coup sur le mercato

Publié le 30 juillet 2022 à 18h00 par Arthur Montagne

Bien que déjà très actif sur le marché des transferts, l'OM n'a pas dit son dernier mot. En effet, d'autres renforts sont attendus notamment dans le secteur offensif qui pourrait connaître quelques bouleversements. Pablo Longoria n'exclut aucun départ, pas même ceux d'Arkadiusz Milik ou Bamba Dieng. Et pour les remplacer, le président marseillais ne s'interdit rien, pas même l'arrivée de grands noms.

Cet été, Pablo Longoria a confirmé sa réputation de dirigeant hyper actif. En effet, le président de l'OM a déjà bouclé l'arrivée de six nouveaux joueurs. Chancel Mbemba est arrivé libre tandis que Ruben Blanco et Nuno Tavares ont été prêtés respectivement par le Celta Vigo et Arsenal. Et ce n'est pas tout puisque trois transferts ont également été bouclés. Ainsi, l'OM a déboursé 7,5M€, bonus compris, pour Isaak Touré, et une somme similaire, cette fois-ci hors bonus, pour Jonathan Clauss. Enfin, Luis Suarez a signé pour quasiment 10M€. Mais l'OM ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. Dans le secteur offensif aussi, cela devrait bouger.

Des attaquants sur le départ

Et pour cause, Pablo Longoria a décidé que personne n'était intransférable à l'OM. Conscient que Frank McCourt attend des ventes afin de compenser son investissement pour renforcer l'effectif, le président marseillais n'écartera aucune offre qu'il juge intéressante. Dans cette optique, Bamba Dieng est principalement concerné. Et pour cause, le jeune sénégalais possède une belle valeur marchande et dispose d'une belle cote en Premier League. Un transfert à 15M€ ne serait pas à exclure. Arkadiusz Milik ne sera pas retenu non plus en cas d'offre intéressante cet été. Même cas de figure pour Cédric Bakambu, bien que son profil suscite moins d'intérêt sur le mercato.

Mercato - OM : Longoria a du pain sur la planche pour ce transfert à 20M€ https://t.co/jIU1JITYT3 pic.twitter.com/D63EnrBxJr — le10sport (@le10sport) July 30, 2022

Alexis Sanchez, une star à l'OM ?

Par conséquent, Pablo Longoria reste actif sur le marché des transferts dans le cas où il fallait recruter un nouvel attaquant. Dans cette optique, un nom revient avec insistance ces derniers jours, à savoir Alexis Sanchez. Lancée en Italie, cette piste a trouvé écho depuis en France puisque La Provence et L'EQUIPE ont confirmé l'intérêt de l'OM pour l'international chilien. Malgré tout, il faudra que l'Inter Milan le libère de son contrat pour que l'OM puisse passer à l'action dans ce dossier. Igor Tudor souhaiterait attirer Alexis Sanchez qu'il a pu voir évoluer de près en Serie A.

Belotti, une opportunité de marché