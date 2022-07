Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria proche de frapper fort avec Alexis Sanchez

Publié le 30 juillet 2022 à 12h30 par Quentin Guiton

En vue de la saison prochaine, l’OM veut renforcer son attaque. Après l’arrivée de Luis Suarez, Pablo Longoria aimerait attirer Alexis Sanchez. Le Chilien n’est plus le bienvenu du côté de l’Inter Milan, notamment à cause de son salaire élevé. D’ailleurs, la fin de l’aventure entre Sanchez et les Nerazzurri serait imminente. Le joueur quant à lui apprécierait particulièrement l’OM…

L’OM réalise pour le moment un mercato très intéressant. La saison prochaine, les Olympiens disputeront la Ligue des champions et souhaitent donc être compétitifs. Si le mercato a commencé timidement, il s’est soudainement emballé. Après les arrivées de Samuel Gigot, Isaak Touré et Chancel Mbemba en défense centrale, l’OM a enchainé les signatures de Ruben Blanco au poste de gardien de but, de Jonathan Clauss et Nuno Tavares pour les pistons, et enfin de Luis Suarez pour renforcer l’attaque ! Mais le Colombien ne devrait pas être le seul renfort offensif de l’OM cet été. En effet, Pablo Longoria souhaiterait encore frapper un gros coup dans ce secteur de jeu.

OM : 90M€ arrivent, l’OM dévoile son plan https://t.co/dU5HNQjAVL pic.twitter.com/wgGGbQKLhx — le10sport (@le10sport) July 30, 2022

Une piste de Sampaoli relancée par Tudor

Si les noms d’Alassane Plea, Dries Mertens et Memphis Depay sont ressortis, la piste la plus chaude est désormais celle menant à Alexis Sanchez ! Une cible pas vraiment nouvelle pour l’OM. En effet, à l’époque où il était encore entraineur du club marseillais, Jorge Sampaoli avait proposé le nom du Chilien pour l’attaque, joueur qu’il avait connu en sélection nationale. L’Argentin désormais parti, la piste Alexis Sanchez n’a pas été abandonnée pour autant. Igor Tudor aimerait beaucoup le profil du joueur.

Plusieurs conditions pour l’arrivée de Sanchez

Bonne nouvelle pour l’OM, l’Inter Milan veut se débarrasser d’Alexis Sanchez. Les Nerazzurri souhaitent soulager leur masse salariale et désirent donc se séparer des joueurs touchant un salaire élevé. Le Chilien est concerné, lui qui perçoit un salaire de 7M€ par an qui plombe les finances du club lombard. L’Inter Milan chercherait donc à résilier son contrat au plus vite mais la tâche ne serait pas simple, le joueur demandant une importante indemnité de départ. Du côté de l’OM, l’arrivée d’Alexis Sanchez serait conditionnée par le départ d’au moins un attaquant (Milik, Bakambu ou Dieng).

La fin de l’aventure se rapproche entre l’Inter et Sanchez !