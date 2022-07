Foot - Mercato - OM

OM : ça clashe encore avec Tudor, un transfert est attendu

Publié le 30 juillet 2022 à 14h45 par Arthur Montagne

Arrivé sur le banc de l'OM afin de succéder à Jorge Sampaoli, qui avait annoncé son départ de façon soudaine et inattendue, Igor Tudor ne manque pas de faire parler de lui dans le vestiaire. Et pour cause, après son clash avec Gerson, le technicien croate aurait également eu une altercation avec Jordan Amavi. Et les conséquences pourraient être plus radicales.

La méthode Tudor fait des siennes à l'OM ! Arrivé sur le banc marseillais dans la foulée du départ de Jorge Sampaoli, le Croate est fidèle à sa réputation d'entraîneur à poigne comme en témoigne son clash avec Gerson qui n'aurait pas manqué de faire parler en interne. Il faut dire que le Brésilien, furieux, aurait envisagé de quitter le rassemblement de l'OM en Angleterre après cette altercation.

OM : Après le gros clash entre Tudor et Gerson, une nouvelle révélation troublante tombe https://t.co/hcaVvglDTD pic.twitter.com/9qBIZrS2QL — le10sport (@le10sport) July 29, 2022

Amavi aussi va au clash avec Tudor

Et visiblement, ce n'est le seul joueur avec lequel Igor Tudor aurait eu un vif accrochage. En effet, selon les informations du site Football Club de Marseille , Jordan Amavi aurait également eu un clash avec son entraîneur avant le match amical face au Bétis Séville. Et les conséquences ont été directes puisque l'ancien Niçois n'a pas participé à ce match, Cengiz Under puis Jonathan Clauss ont occupé le couloir gauche.

L'OM pousse plus que jamais Amavi au départ

Mais ce ne sont pas les seules conséquences. En effet, depuis cet accrochage, Jordan Amavi s'entraînerait en marge du groupe, en compagnie de Kevin Strootman. Par conséquent, le latéral gauche ne semble plus du tout entrer dans les plans d'Igor Tudor, et l'arrivée en prêt de Nuno Tavares semble encore plus précipiter le départ de Jordan Amavi, devenu, plus que jamais, indésirable à l'OM.