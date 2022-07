Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Neymar a eu très chaud sur le mercato

Publié le 30 juillet 2022 à 14h30 par Arthur Montagne

Bien qu'une clause ait été activée dans son contrat afin de prolonger automatiquement jusqu'en 2027, l'avenir de Neymar reste incertain et le PSG semble clairement avoir envisagé son transfert durant le mercato. Conscient de la situation, le Brésilien aurait d'ailleurs sondé le marché, en vain. Par conséquent, le numéro 10 semble bien parti pour rester au PSG, même si rien ne serait à écarter.

La situation de Neymar semble très incertaine au PSG. Et pour cause, l'arrivée de Luis Campos et Christophe Galtier, qui remplacent respectivement Leonardo et Mauricio Pochettino, s'accompagne d'une gestion plus rude en interne avec pour mot d'ordre la rigueur. Avec cette nouvelle ligne de conduite, les Parisiens semblent pointer du doigt Neymar. D'ailleurs, Nasser Al-Khelaïfi ne se gênait pas pour mettre la pression à son numéro 10. « Ce que je peux vous dire, c’est que nous attendons de tous les joueurs qu’ils fassent beaucoup plus que la saison dernière. Beaucoup plus ! Ils doivent tous être à 100%. À l’évidence, on n’a pas été assez bons pour aller loin. Pour la saison prochaine, l’objectif est clair : travailler chaque jour à 200%. Donner tout ce qu’on a pour ce maillot, donner le maximum et on verra le résultat. Il faut redevenir humbles », assurait le président du PSG dans les colonnes du Parisien .

Le PSG rêvait de Lewandowski

Il faut que, selon les informations de L'EQUIPE , la nouvelle direction sportive du PSG avait peaufiné son projet de jeu... sans Neymar. L'idée initiale était de recruter Robert Lewandowski dont le duo avec Kylian Mbappé paraissait très complémentaire. Et le média assure que les discussions sont allés très loin puisque le buteur polonais a rencontré les plus hauts dirigeants du PSG en vue d'un transfert. Finalement, Robert Lewandowski s'est engagé avec le FC Barcelone et c'est bien Neymar qui devrait épauler Kylian Mbappé sur le front de l'attaque parisienne. Malgré tout, c'est très révélateur du fait que le PSG n'est absolument pas fermé à une vente de son numéro 10.

Neymar a sondé le mercato

Très lucide face à cette situation, Neymar a sondé le marché des transferts. Bien que le PSG ne lui ait pas concrètement indiqué la porte de sortie, le Brésilien a rapidement compris que sa place dans le projet QSI n'était plus la même que celle qui lui était réservée depuis son transfert pour 222M€ en 2017. Ainsi, selon L'EQUIPE , son entourage a pris des renseignements auprès de certains clubs, qui ne seront pas nombreux à être en mesure de le recruter. En cas de départ de Cristiano Ronaldo, Manchester United pourrait se positionner, tout comme Chelsea où Neymar retrouverait Thomas Tuchel. Les Blues auront toutefois besoin de dégraisser. Enfin le FC Barcelone n'est jamais très loin lorsqu'il s'agit de rapatrier l'une des ses anciennes stars. Cependant, les retours auraient été plutôt négatifs. Il faut dire qu'assumer les 30M€ annuels perçus par Neymar n'est pas à la portée de tout le monde, d'autant plus que le Brésilien est désormais lié au PSG jusqu'en 2027, comme révélé par le10sport.com, ce qui contraint les clubs à verser une indemnité de transfert en plus du salaire. Autrement dit, les Parisiens sont ouverts à une vente de Neymar, mais son départ paraît très compliqué...

