Un obstacle insurmontable pour le transfert de Navas ?

Publié le 30 juillet 2022 à 23h00 par Dan Marciano

Gardien numéro deux derrière Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas pourrait s'exiler pour retrouver du temps de jeu. L'ancien portier du Real Madrid est surveillé par le Napoli, mais ne figure pas parmi les premiers choix en raison de son salaire important. D'autres pistes pourraient être explorées dans les prochaines semaines.

Contrairement à Mauricio Pochettino, Christophe Galtier a vite tranché dans le tas. « Je vais rencontrer très rapidement les gardiens. La gestion qu'il y a eu je l'ai vue, je n'ai pas à la commenter. Je dois les rencontrer, mais j'ai par principe de nommer un numéro 1 et un numéro 2. Je fonctionne toujours comme ça, c'est plus simple pour moi et pour eux de savoir quelle est leur position au sein de l'effectif » a confié l'entraîneur du PSG. Gianluigi Donnarumma disputera la grande majorité des matches du club parisien. Keylor Navas devra se contenter d'un rôle de doublure.

Mercato - PSG : Donnarumma fait une très grande annonce pour son avenir https://t.co/ZcAl8Voeaf pic.twitter.com/7NxBUVBAVy — le10sport (@le10sport) July 29, 2022

Navas est bien présent sur la short-list du Napoli, mais...

A la recherche de temps de jeu, Keylor Navas pourrait être contraint de partir cet été. Selon les informations de Calciomercato.com, le portier costaricien serait présent sur la short-list des dirigeants du Napoli. Mais selon le portail, ce transfert paraît impossible en raison de son salaire important.

D'autres gardiens dans le viseur du club italien