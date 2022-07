Foot - Mercato - PSG

PSG : Énorme danger pour le transfert de Keylor Navas

Publié le 30 juillet 2022 à 17h45 par Pierrick Levallet

Il y a quelques jours, Christophe Galtier a confirmé que Keylor Navas ne sera pas le numéro un dans les buts du PSG la saison prochaine. De ce fait, le Costaricien pourrait très bien plier bagages afin d’éviter une revivre une situation similaire à celle qu’il a vécu au Real Madrid. Ces derniers temps, il était question d’un transfert du côté du Napoli pour Keylor Navas. Mais finalement, le club de Serie A serait en train de se positionner sur une autre option.

L’été dernier, le PSG n’a pas hésité une seule seconde à se jeter sur Gianluigi Donnarumma, libre de tout contrat. Le club de la capitale pensait sécuriser le poste de gardien pour les années à venir avec l’arrivée de l’international italien. Mais son recrutement s’est révélé plutôt néfaste pour Keylor Navas, qui a vu son rôle diminuer la saison dernière. L’exercice 2022-2023 ne devrait offrir une meilleure situation au Costaricien puisque Christophe Galtier a confirmé il y a quelques jours qu’il ne sera pas le numéro un dans les buts. De ce fait, Keylor Navas pourrait plier bagages cet été. D’après la presse italienne, le portier de 35 ans serait sur la short-list du Napoli. Cependant, le pensionnaire de Serie A serait en train de se tourner vers une autre option pour remplacer David Ospina.

#Calciomercato, @sscnapoli | Si insiste per #Kepa Arrizabalaga del @ChelseaFC. I dettaglihttps://t.co/7VlVFN6Bu3 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 30, 2022

Naples et Chelsea se rapprochent pour Kepa...

Selon les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, le Napoli travaillerait avec Chelsea pour boucler le prêt de Kepa Arrizabalaga. Les contacts entre les deux clubs seraient plutôt actifs et les positions des deux parties seraient en train de se rapprocher. Les négociations avanceraient dans le bon sens pour le moment.

... un accord a même été trouvé