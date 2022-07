Mercato

Ça se précise pour le transfert de Cristiano Ronaldo

Publié le 30 juillet 2022 à 15h10 par Quentin Guiton

Cristiano Ronaldo aurait demandé son départ de Manchester United il y a déjà quelques semaines. Le joueur voudrait absolument jouer la Ligue des champions la saison prochaine, ce qui n’est pas possible avec les Red Devils. Si Manchester United ferme la porte pour l’instant, les rumeurs continuent de fuser. Sky Sport a donc fait le point sur les dernières informations…

Un an seulement après son incroyable retour, Cristiano Ronaldo aurait déjà demandé à Manchester United de le laisser partir. Le Portugais serait déçu de son équipe qui n’a même pas réussi à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, compétition que voudrait absolument disputer Ronaldo. Lors d’une récente rencontre avec son club, le Lusitanien aurait réitéré ses envies de départ et Jorge Mendes aurait même demandé de résilier son contrat. Manchester United aurait encore refusé de laisser partir sa star cet été, comme c’est le cas depuis le début du feuilleton.

Mercato : Annoncé sur le départ, Cristiano Ronaldo fait une annonce tonitruante https://t.co/fbIAWNe79R pic.twitter.com/4QU69HTM0I — le10sport (@le10sport) July 29, 2022

Cristiano Ronaldo dans toutes les rumeurs

Mais la position inflexible de Manchester United sur ce dossier ne freine pas les rumeurs de départ. Ainsi, Cristiano Ronaldo a déjà été lié à plusieurs clubs : Naples, l’AS Rome, Chelsea, le Bayern Munich, le PSG, le Sporting et même le FC Barcelone. Ce dernier vient cependant de recaler le quintuple Ballon d’Or, comme Chelsea et le Bayern Munich avant lui. Les portes de sortie s’amenuisent donc et une seule équipe semblerait encore en course pour l'accueillir : l’Atlético Madrid. Un prêt d'un an avait même été évoqué. Mais là aussi, l’opération semblerait complexe à réaliser d’un point de vue financier. Le président Enrique Cerezo avait même refroidi la rumeur.

Un départ toujours d'actualité