Mercato : Les galères continuent pour Cristiano Ronaldo

Publié le 30 juillet 2022 à 10h00 par Arthur Montagne

Bien qu'il soit décidé à quitter Manchester United cet été, Cristiano Ronaldo est dans une impasse totale sur le mercato. Et pour cause, aucun club ne semble réellement intéressé par le transfert de la star portugaise. Le FC Barcelone a pourtant semblé dans le coup, mais l'arrivée de Robert Lewandowski a clairement mis fin à cette hypothèse. Et Joan Laporta confirme que le feuilleton CR7 ne le concerne pas.

De retour à Manchester United l'été dernier, Cristiano Ronaldo souhaite déjà partir. L'histoire semblait pourtant parfaite puisque la star portugaise retrouvait le club qui lui avait permis de se révéler aux yeux du monde. Et surtout, tout avait commencé de la meilleure des façons puisque le quintuple Ballon d'Or a rapidement prouvé qu'il était toujours un redoutable buteur. Néanmoins, la saison ne s'est pas passée comme prévue puisque les Red Devils n'ont pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions et à 37 ans, Cristiano Ronaldo n'a plus de temps à perdre et souhaite donc retrouver un club capable de l'amener au sommet en C1. Mais pour le moment, rien ne se décante et aucune formation ne semble avoir l'intention d'attirer l'ancien joueur du Real Madrid dont le nom a circulé du côté de Chelsea ou encore du Bayern Munich.

Laporta voulait absolument Lewandowski

Mais Cristiano Ronaldo a également été évoqué du côté du FC Barcelone. Cependant, le club blaugrana a finalement investi plus 50M€ pour recruter Robert Lewandowski. Et Joan Laporta n'a aucun regret. « Eh bien, ce type d'histoire fait partie du processus du mercato estival. Il y a toujours beaucoup de rumeurs. Mais au final, la vérité est que nous voulions Lewandowski. Nous avons une très bonne relation avec Jorge Mendes. Je le connais depuis longtemps. C'est l'un des meilleurs agents de joueurs. Il sait comment faire son travail et je le respecte », lance le président du Barça dans une interview accordée à CBS Sports .

Ronaldo au Barça ? De simples rumeurs

« Dans ce cas, nous avons décidé d'aller chercher Lewandowski et nous savions qu'il était crucial pour notre succès. Nous sommes donc allés au Bayern à la place. C'est la réalité. L'autre sujet [Ronaldo] fait simplement partie de la "petite histoire" du football. C'est une très belle histoire, mais vous entendrez toujours beaucoup de rumeurs contradictoires à son sujet », ajoute Joan Laporta avant d'être interrogé sur un éventuel intérêt du Barça avant l'arrivée de Robert Lewandowski : « Nous avons eu Lewandowski. Il était notre principale cible et je préfère ne pas faire de commentaires supplémentaires . »

«Son avenir ne me concerne pas»