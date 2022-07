Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Cristiano Ronaldo fait une annonce tonitruante

Alors que Manchester United ne joue pas la Ligue des Champions cette saison, Cristiano Ronaldo voudrait à tout prix faire ses valises et changer de club lors de ce mercato estival. Malgré tout, CR7 va porter les couleurs des Red Devils face au Rayo ce dimanche, comme il l'a annoncé lui-même sur les réseaux sociaux.

De retour à Manchester United depuis l'été dernier, Cristiano Ronaldo souhaiterait déjà changer d'air. Alors que les Red Devils sont privés de Ligue des Champions en 2022-2023, CR7 aurait demandé à sa direction de le laisser partir en cas de bonne offre cet été, d'après les dernières indiscrétions du Times . Et pour mettre la pression à Manchester United, Cristiano Ronaldo a séché la reprise des entrainements.

Cristiano Ronaldo announces he’s back with Manchester United team as he’s gonna play friendly game vs Rayo Vallecano: “Sunday, the king plays”, he just commented. 🚨🇵🇹 #MUFCHere’s his message on Instagram: pic.twitter.com/HrPzk0Rzur