Mercato : Annoncé sur le départ, Cristiano Ronaldo perd ses nerfs

Après une saison décevante pour son retour à Manchester United ponctuée par une piètre 6ème place, Cristiano Ronaldo aurait pris la décision de quitter les Red Devils. L’international portugais souhaiterait à tout prix jouer la Ligue des Champions pour ne pas que Lionel Messi ne le rattrape au nombre de buts. En réponse à la presse, l’attaquant de 37 ans a lâché un commentaire sans filtre sur Instagram.

A peine arrivé à Manchester United, Erik ten Hag ne s’attendait pas à vivre des débuts aussi houleux. Si tout se passe pour le mieux sur le rectangle vert, le technicien néerlandais doit faire face aux envies de départ de Cristiano Ronaldo. Revenu chez les Red Devils l’été dernier, le Portugais a été l’homme fort de Manchester United cette saison. Mais en dépit de ses buts et de son apport indéniable dans le vestiaire, le club mancunien n’a pas pu accrocher la Ligue des Champions. Un crève cœur pour Cristiano Ronaldo.

Jorge Mendes l’a proposé à de nombreux clubs

Touché par cette saison difficile, Ronaldo aurait pris la décision de quitter Manchester United seulement un an après son grand retour. Jorge Mendes, son agent, a compris le message et s’est activé sur le mercato. Chelsea, le Bayern Munich, l’AS Roma, Naples, le FC Barcelone ou plus récemment le Sporting, son club formateur, Cristiano Ronaldo a été proposé un peu partout. En revanche, comme vous l’a annoncé le10sport.com, le PSG ne fait pas partie de cette liste. A 37 ans, Cristiano Ronaldo ne semble plus faire l’unanimité, en témoignent les mots d’Oliver Kahn. « Personnellement, je pense que Cristiano Ronaldo est l'un des plus grands footballeurs qui aient jamais existé sur cette planète. Mais nous sommes arrivés à la conclusion que, malgré toute l'estime que nous lui portons tous, il n'aurait pas correspondu à notre philosophie dans la situation actuelle », a affirmé le président du Bayern Munich à Bild .

Cristiano Ronaldo a peur de Lionel Messi

Pas de quoi démoraliser Cristiano Ronaldo. Après avoir manqué la reprise avec Manchester United pour des « raisons familiales », l’international portugais a fait son retour, l’occasion de s’entretenir avec les dirigeants mancuniens. Mais côté Ronaldo, la donne n’a pas changé : il souhaite partir. D’après les informations de The Athletic , Cristiano Ronaldo voudrait absolument retrouver un club jouant la Ligue des Champions par peur de voir Lionel Messi le rattraper au classement des buteurs. Pour rappel, le quintuple Ballon d’Or a 15 buts d’avance sur l’attaquant du PSG.

