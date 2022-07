Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Vers un incroyable retour pour Cristiano Ronaldo ?

Publié le 28 juillet 2022 à 23h15 par Hugo Ferreira

Alors que Manchester United n’a pas réussi à décrocher son billet pour la prochaine édition de la Ligue des champions, Cristiano Ronaldo pourrait déjà faire ses valises, seulement un an après son retour. L’international portugais aurait déjà vu ses services être proposé à de nombreux club par son agent Jorge Mendes, qui a désormais approché le Sporting CP.

Cristiano Ronaldo n’a pas connu la saison qu’il espérait à Manchester United. Ses 24 buts et 3 passes décisives en 38 rencontres n’ont pas suffi pour permettre à son club de se qualifier en Ligue des Champions, et les Red Devils , 6èmes de Premier League, devront disputer la Ligue Europa. Cependant, à 37 ans, le Portugais veut toujours disputer la C1, et rêve d’un 6ème titre dans cette compétition. Le quintuple Ballon d’Or serait alors à la recherche d’un nouveau club, et son agent Jorge Mendes se montre très actif.

Jorge Mendes a contacté de nombreux clubs

A la recherche d’un point de chute pour Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes a déjà contacté plusieurs clubs. Chelsea, le Real Madrid, le Bayern Munich, l’Atlético de Madrid, le Paris Saint-Germain et même le FC Barcelone ont été liés à l’attaquant de 37 ans. Cependant, aucune de ces pistes ne s’est concrétisée, et l’agent de CR7 aurait approché une nouvelle équipe, bien connue de Cristiano Ronaldo.

