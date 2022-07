Foot - Mercato - PSG

PSG : Galtier s’est offert un renfort à 0€ qui fait beaucoup parler

Publié le 28 juillet 2022 à 19h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Après avoir récemment signé son premier contrat professionnel avec le PSG et réalisé une tournée estivale relativement convaincante au Japon, Warren Zaïre-Emery fait figure de véritable renfort pour l’entrejeu du club de la capitale. D’autant que Christophe Galtier est déjà tombé sous le charme de son nouveau protégé…

Vous avez très certainement beaucoup entendu son nom depuis le début de l’été si vous avez suivi la préparation du PSG, mais sans vraiment le connaître : qui est vraiment Warren Zaïre-Emery (16 ans), celui qui est présenté comme étant le nouveau crack du PSG ? Le jeune milieu de terrain impressionne déjà pour son âge comme l’a expliqué l’ancien Parisien Mathieu Bodmer à RMC Sport : « Pour moi, c’est le plus grand talent du centre de formation du PSG à l’heure actuelle. Il n’a pas beaucoup de défauts. Il joue avec de la maturité et de la personnalité. A son âge, il y a peu de joueurs qui y arrivent ». D’ailleurs, depuis plusieurs années maintenant, le PSG a bien conscience de détenir un jeune talent dans ses rangs comme l’a confié Abdou Fall, qui avait dirigé Zaïre-Emery chez les U11 : « Lorsqu’on a des joueurs à fort potentiel, ils ne savent pas tout le temps se servir de leurs qualités intrinsèques et ne font pas les bons choix. Ils n’ont pas cette maturité. Lui avait une lecture de jeu et une analyse incroyables pour son âge. Il jouait tout le temps très juste. Ça a impressionné tous les éducateurs du club ». En clair, Zaïre-Emery fait déjà office ce crack.

Mercato - PSG : Galtier va perdre un nouveau crack https://t.co/Fkpo92YOa4 pic.twitter.com/3nZcUypj0N — le10sport (@le10sport) July 27, 2022

Très courtisé sur le mercato, mais le PSG a réussi à le garder

Le 15 juillet dernier, Warren Zaïre-Emery signait son premier contrat professionnel avec le PSG jusqu’en 2025, et l’issue de ce dossier a été vécu comme un véritable soulagement en interne. RMC Sport rappelle en effet que le jeune milieu de terrain, natif de Montreuil, était courtisé par les plus grandes écuries européennes qui ont elles aussi perçu l’énorme talent du crack du PSG. Mais après mûre réflexion, ce dernier a finalement privilégié un avenir au sein de son club formateur, et ce pour le plus grand bonheur de Christophe Galtier qui semble déjà sous le charme de son nouveau protégé.

« Surprenant de maturité et de clairvoyance »

En effet, le nouvel entraîneur du PSG n’a pas hésité à embarquer Zaïre-Emery en tournée au Japon cet été, alors que certains indésirables de l’équipe première (Kurzawa, Draxler, Wijnaldum, Ander Herrera, Rafinha) n’ont pas eu cette chance. Mais Galtier, dès les premières séances d’entraînement, est tombé sous le charme du jeune milieu de terrain du PSG : « Warren est surprenant de maturité et de clairvoyance. Il a le privilège énorme d'être au contact de tous ces grands joueurs (…) Je souhaite intégrer nos meilleurs jeunes à nos côtés, c'est aussi la volonté de la direction sportive et de la présidence, afin qu'ils puissent s'épanouir au sein de leur club formateur », a récemment expliqué l’ancien entraîneur du LOSC et de l’ASSE. Et Galtier n’est pas le seul impressionné par le talent de Warren Zaïre-Emery dans le vestiaire du PSG.

Nuno Mendes valide Zaïre-Emery