Mercato - OM : Rencontre au sommet avec le clan Gerson

Publié le 28 juillet 2022 à 17h45 par Hugo Chirossel

L’Olympique de Marseille doit vendre lors de ce mercato estival. Personne n’est intransférable à l’OM et au-delà des joueurs sur qui Igor Tudor ne compte pas, certains éléments à forte valeur marchande pourraient être vendus. Gerson pourrait être dans ce cas, son père et agent serait d’ailleurs à Marseille pour rencontrer les dirigeants marseillais.

Ça bouge dans tous les sens du côté de Marseille. Alors que les dossiers Alexis Sanchez et Nuno Tavares seraient proches d’être conclus, l’OM s’active également dans le sens des départs. Un accord a été trouvé afin d’envoyer Luan Peres à Fenerbahçe contre environ 5M€, mais d’autres ventes sont à prévoir.

Turdor ne compte pas sur Dieng

L’Olympique de Marseille doit renflouer ses caisses et cela passe par la vente d’un ou plusieurs éléments. Bamba Dieng, sur qui Igor Tudor ne compte pas, pourrait s’en aller. L’OM demanderait entre 12 et 15M€ pour son attaquant de 22 ans. Ces derniers jours, une possible vente de Gerson, en cas d’offre satisfaisante, a également fait surface.

🇧🇷 Selon nos informations, Marcão, père et agent de @GersonSantos08, est à Marseille actuellement. Il doit rencontrer les dirigeants olympiens dans les prochaines heures pour faire le point sur la situation.#MercatOM @Brasil_OM — SportMed TV (@SportMedTV) July 27, 2022

Le père de Gerson est à Marseille