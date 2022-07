Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La terrible annonce de Tudor sur Bamba Dieng

Publié le 27 juillet 2022 à 23h45 par Hugo Chirossel

Après avoir enregistré plusieurs arrivées ces derniers jours, l’Olympique de Marseille est désormais dans l’obligation de vendre. En plus de ses indésirables déjà désignés, un joueur à forte valeur marchande a des chances de s’en aller. Ce joueur pourrait être Bamba Dieng, relégué au cinquième rang dans la hiérarchie des attaquants.

L’Olympique de Marseille veut passer à la prochaine étape de son mercato. Alors que Frank McCourt a annoncé qu’il n’injecterait pas d’argent dans le club cet été, l’OM doit maintenant s’activer dans le sens des départs. Luis Henrique s’est déjà envolé pour Botafogo, mais ce n’est pas suffisant. D’autres joueurs, comme Kevin Strootman, sont invités à se trouver une porte de sortie.

Vers un transfert de Dieng ?

Mais au-delà de ceux sur qui le club ne compte plus, des joueurs à forte valeur marchande pourraient également être vendus par l'OM. C’est notamment le cas de Duje Caleta-Car, ou bien de Bamba Dieng. L’international sénégalais sort d’une bonne saison, au cours de laquelle il a marqué à 7 reprises et délivré 3 passes décisives en championnat. D’autant plus qu’Igor Tudor ne semble pas compter sur lui pour la saison à venir.

Il vient de nous répondre. Choix. Pour lui, Dieng est aujourd’hui le cinquième choix en attaque, pour deux places. Il considère d’ailleurs Payet comme un second attaquant. #OM https://t.co/TvtTlMkSa5 — Mathieu Grégoire (@Serguei) July 27, 2022

