Nouvelle annonce d'un prétendant de Cristiano Ronaldo

28 juillet 2022

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2023, Cristiano Ronaldo voudrait absolument quitter Manchester United pour jouer la Ligue des Champions cette saison. Alors que le nom de CR7 est annoncé avec insistance du côté de l'Atlético, Koke a pris position sur ce dossier, expliquant qu'il faisait confiance aux joueurs déjà présents chez les Colchoneros.

Seulement un an après son grand retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo voudrait déjà aller voir ailleurs. Alors que les Red Devils ne joueront pas la Ligue des Champions cette saison, CR7 aimerait à tout prix changer de club pour continuer à disputer la Coupe aux Grandes Oreilles en 2022-2023. Dans cette optique, Cristiano Ronaldo aurait demandé à sa direction de le laisser partir en cas de bonne offre dans un premier temps selon les dernières informations du Times . Et à en croire The Daily Mail , la star portugaise aurait même sollicité les hautes sphères de Manchester United pour qu'elles résilient son contrat, sans succès.

🔴⚪️ @Koke6, al micrófono de @PedroFullanaSER, sobre la posible llegada de Cristiano Ronaldo al Atlético de Madrid🗣️ "Se oyen muchos rumores fuera, pero yo confío en los jugadores que tenemos aquí"❌ "No escuchamos lo que hay fuera" pic.twitter.com/hr22iYxM5Z — Carrusel Deportivo (@carrusel) July 27, 2022

«Je fais confiance aux joueurs que nous avons ici»

Agé de 37 ans, Cristiano Ronaldo ne disposerait que d'une seule véritable option en dehors de Manchester United : l'Atlético. D'ailleurs, Koke a été interrogé ce mercredi sur la possible arrivée de CR7 chez les Colchoneros . Et comme l'a expliqué le pensionnaire du Wanda Metropolitano, il préfère se focaliser sur les joueurs déjà présents à Madrid. « Un transfert de Cristiano Ronaldo à l'Atlético de Madrid ? On entend beaucoup de rumeurs à l'extérieur, mais je fais confiance aux joueurs que nous avons ici » , a confié Koke à la Cadena Ser , avant d'ajouter.

«Nous avons de grands joueurs, nous n'écoutons pas ce qui se passe à l'extérieur»