Foot - Mercato - OM

Mercato : Avant Alexis Sanchez, ces stars ont signé libre à l’OM

Publié le 29 juillet 2022 à 14h00 par Arthur Montagne

A l'affût de la moindre opportunité de marché pour renforcer l'OM, Pablo Longoria s'intéresserait notamment à Alexis Sanchez dont le contrat pourrait être résilié par l'Inter Milan. L'occasion de recruter un grand nom libre. Ce ne serait d'ailleurs pas la première fois que l'OM récupère une star sans débourser la moindre indemnité de transfert. Le 10 Sport vous propose de retrouver ces grands noms qui sont arrivés à Marseille pour 0€.

Mario Balotelli

C'est le plus récent. En effet, durant le mois de janvier 2019, l'OM boucle enfin l'arrivée de Mario Balotelli après de nombreuses semaines de spéculations, l'international italien est finalement libéré de ses six derniers mois de contrat à l'OGC Nice et débarque à Marseille où il s'engage jusqu'à la fin de la saison. En seulement 15 rencontres, Balotelli marquera les esprits puisqu'il inscrira 8 buts, ce qui en fait l'un des attaquants avec le meilleur rendement de l'ère McCourt. Mais cela ne sera pas suffisant pour rester à l'OM puisqu'après six petits mois, l'Italien quittera le club phocéen.

Fernando Morientes

Dix ans plus tôt, l'OM avait également tenté le coup avec un grand nom du football européen à savoir Fernando Morientes. En fin de contrat avec Valence, l'attaquant espagnol alors âgé de 33 ans débarque à Marseille fort d'une grande expérience et d'une solide réputation grâce notamment à ses 98 buts au Real Madrid. Mais surtout, quelques années plus tôt, l'AS Monaco avait déjà tenté le pari Morientes, prêté en Principauté durant la saison 2003/2004 à l'issue de laquelle le buteur espagnol inscrira 20 buts, permettant au club du Rocher d'atteindre la finale de la Ligue des champions. Néanmoins, à l'OM ce ne sera pas du tout la même réussite puisque Fernando Morientes ne trouvera le chemin des filets qu'une seule fois en 19 rencontres. Après une seule, il quittera d'ailleurs Marseille.

Mercato - OM : Alexis Sanchez prend une décision pour son transfert à Marseille https://t.co/Cz1vl5IcEO pic.twitter.com/d9ObMtUppi — le10sport (@le10sport) July 28, 2022

George Weah

Encore bien avant, l'OM avait frappé très fort en enrôlant George Weah dont le contrat à Manchester City avait été rompu. Âgé de 34 ans, le Ballon d'Or 1995 débarque avec le statut de référence mondiale à son poste bien qu'il soit sur le déclin. En ce mois d'octobre 2000, celui qui est devenu président du Libéria, fait donc son retour en Ligue 1, un championnat qu'il connaît parfaitement bien pour avoir brillé à l'AS Monaco (1988-1992) et surtout au PSG (1992-1995). Ces prestations parisiennes lui permettront d'ailleurs de rejoindre l'AC Milan et de devenir le premier Ballon d'Or africain de l'histoire. Néanmoins, il marquera beaucoup moins les esprits à l'OM où il n'inscrira que 5 buts en 20 apparitions.

Ribéry, Barthez, Wiltord... l'OM a frappé fort avec les Français

L'OM s'est également distingué en attirant des internationaux français. En janvier 2009, Sylvain Wiltord débarque ainsi à Marseille mais ne restera que six mois avec à la clé un but et une passe décisive. En 2004, le club phocéen frappe encore plus fort en faisant revenir Fabien Barthez en France. En fin de contrat à Manchester United, le Champion du monde 1998 fait son retour à l'OM 9 ans après son départ, mais il ne brillera pas autant que par le passé. Finalement, le plus coup à 0€ réalisé par l'OM est probablement Franck Ribéry. Au coeur d'un litige avec Galatasaray, l'ailier français est libéré de son contrat seulement six mois après son arrivée en Turquie. Il débarque ainsi à Marseille en 2005 où il va s'imposer comme l'un des meilleurs joueurs français au point d'être convoqué pour la Coupe du monde 2006. Pendant deux saisons, Ribéry régalera le Vélodrome avant de rejoindre le Bayern Munich.