Foot - Mercato - OM

OM : Ces légendes qui auraient pu revenir à l’OM

Publié le 29 juillet 2022 à 13h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que l’OM a bâti son histoire avec des joueurs emblématiques qui sont restés à jamais dans le coeur des supporters, certains auraient pu faire leur grand retour au sein du club phocéen quelques années après leur départ, et en sont même pour certains passés tout proches. Retour sur les retours avortés les plus regrettables de l’histoire pour l’OM.

Didier Drogba

Certes, Didier Drogba n’aura passé qu’une seule saison à l’OM (2003-2004), mais l’ancien buteur ivoirien restera comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire du club. Véritable locomotive du secteur offensif, il avait été le grand artisan de l’épopée jusqu’en finale de la Coupe de l’UEFA perdue face au FC Valence (2-0) avant d’être vendu dans la foulée à Chelsea pour 38,5M€. Par la suite, tout au long de sa carrière, le fantasme d'un retour de Didier Drogba faisait couler de l'encre chaque été à l'OM, et l'histoire aurait pu s'écrire un an seulement après son départ. En effet, il est passé proche d’un retour au Vélodrome dès l'été 2005, alors que ses débuts avec Chelsea n'avaient pas été incroyables : « Oui, j'aurais pu revenir. J’avais même rencontré Robert Louis-Dreyfus après ma première année à Chelsea, il avait évoqué un prêt, mais je lui ai dit non, si je reviens c’est complètement. Mais cela ne s’est pas fait. Mais c'est vrai que j'aurais aimé », avait indiqué Drogba en octobre 2019 au micro de La Chaine L’Equipe.

Mercato - OM : Le divorce était inévitable entre Sampaoli et le projet McCourt https://t.co/95ugoCmsq3 pic.twitter.com/sIkV4wrNYI — le10sport (@le10sport) July 25, 2022

Franck Ribéry

Passé par l’OM entre 2004 et 2007 avant d’être transféré au Bayern Munich, Franck Ribéry avait fait décoller sa carrière au sein du club phocéen qu’il a toujours gardé dans son coeur. Et inversement. D’ailleurs, alors qu’il s’est retrouvé libre suite à son départ de la Fiorentina en 2021, Ribéry a été annoncé dans le viseur de l’OM qui avait songé à le récupérer gratuitement, mais Pablo Longoria avait finalement démonté cette rumeur en conférence de presse : « C'est une première nouvelle ! (sourire) J'ai du respect pour Ribéry, mais on a déjà des joueurs offensifs. On a Konrad, Luis Henrique, Radonjic... C'est normal que beaucoup de noms sortent. Ce sont des rumeurs, c'est normal. Mais je préfère parler de ce qui est en train d'être bouclé », avait lâché le président de l’OM.

Jean-Pierre Papin