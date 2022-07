Foot - Mercato - RC Lens

Mercato : Cette incroyable anecdote sur une recrue de Lens

Publié le 29 juillet 2022 à 05h00 par Thibault Morlain

Cet été, le RC Lens a officialisé l’arrivée de Lukasz Poreba. Mais c’était annoncé depuis cet hiver que le milieu de terrain polonais allait débarquer chez les Sang et Or. Un transfert à propos duquel on en sait un peu plus aujourd’hui. Et une anecdote a été livrée sur les coulisses de l’opération Poreba.

Lukasz Poreba est donc aujourd’hui un joueur du RC Lens. Le 1er juillet dernier, le club nordiste a annoncé l’arrivée du milieu de terrain polonais de 22 ans. « Un projet d’avenir. (…) Lukasz Poreba, 22 ans, inscrit son nom dans le futur de l’entrejeu lensois pour les 5 prochaines saisons. International espoir au fort potentiel, il débarque dans l’Artois pour passer un cap en Ligue 1 Uber Eats », pouvait-on lire dans le communiqué.

Mercato - OM : Le RC Lens sort du silence pour Seko Fofana https://t.co/pc7TJ8GrKw pic.twitter.com/gWpYRJ5iva — le10sport (@le10sport) July 27, 2022

Un accord bouclé… dans un kebab

Si Poreba s’est donc engagé cet été avec le RC Lens, L’Equipe explique que cela était bouclé dès le mois de janvier pour le Polonais. Et c’est dans un kebab à Antalya, en Turquie, que l’accord aurait été trouvé. En effet, Poreba était là-bas, en stage de préparation avec son équipe de Lubin. Coordinateur sportif du RC Lens, Florent Ghisolfi était également sur le place. Et à l’occasion d’un jour de repos pour Poreba, l’accord a donc été trouvé dans un kebab.

« Un joueur extrêmement prometteur »